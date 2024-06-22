شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحرير الصور باستخدام ChatGPT.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

يتحسن ChatGPT "شات جي بي تي" باستمرار ويمنحه آخر تحديث متعدد الوسائط عددًا من الميزات المثيرة عندما يتعلق الأمر بالصور، حيث يمكنه الرسم، تحرير الصور التي تقدمها له، أو يمكنك جعله يصنع شيئًا ثم يحرره، ويمكنك القيام بذلك من خلال الكلمات وحدها، أو باستخدام مواد ومواصفات إضافية لمساعدته في إجراء التغييرات التي تريدها.

إليك كيفية استخدام ChatGPT لتحرير الصور



لتحرير الصور في ChatGPT، يجب أن تكون قادرًا على استخدام نموذج GPT يمكنه القيام بذلك، على الرغم من أن نموذج GPT-4o الجديد من OpenAI يتم طرحه للمستخدمين المجانيين في جميع أنحاء العالم، إلا أنه لا يتمتع بإمكانيات تحرير الصور الكاملة في وقت كتابة هذا التقرير.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، ربما ستحتاج إلى اشتراك ChatGPT Plus لتحرير الصور باستخدام ChatGPT في الوقت الحالي، ومع ذلك، سيتغير ذلك في المستقبل، حيث يصبح "شات جي بي تي" روبوت دردشة متعدد الوسائط يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكن للجميع استخدامه.

الخطوة 1: انتقل إلى موقع "شات جي بي تي" وقم بتسجيل الدخول.

الخطوة 2: اطلب من ChatGPT رسم شيء ما لك، أو تحميل صورة باستخدام أداة إرفاق مشبك الورق، أو إعطاء "شات جي بي تي" رابطًا لصورة.

الخطوة 3: إذا قمت بتحميل صورة أو ربطها، فامنح "شات جي بي تي" مطالبة بالتغييرات التي تريد إجراؤها.

كن محددًا وقدم له اقتراحات لأسلوب فني، أو اطلب منه التركيز على جزء معين من الصورة.

إذا طلبت من "شات جي بي تي" إنشاء شيء ما لك، فيمكنك أن تكون أكثر تحديدًا، حدد الصورة وبعد ذلك يمكنك استخدام أداة التحديد في الجزء العلوي الأيمن لتحديد أجزاء معينة من الصورة لتحريرها، كذلك حدد الأداة ثم انقر واسحب مثل فرشاة الرسم لملء المناطق التي تريد تحديدها للتحرير.

بمجرد الانتهاء من ذلك، أضف المطالبة الخاصة بك في حقل النص وأخبر ChatGPT بما تريد تغييره أو إضافته.