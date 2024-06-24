شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن نموذج الذكاء الاصطناعي Character-AI وأبرز استخداماته والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن خدمة Character AI chatbot العديد من الميزات لتحسين تجربة الاتصال بالذكاء الاصطناعي، حيث أن الوظيفة الأساسية لـ Character AI تتمثل في أنه برنامج دردشة آلي لتحويل النص إلى كلام يسمح لك بكتابة الاستعلامات وقراءة الردود من شخصيات مختلفة بما في ذلك الشخصيات الحديثة والتاريخية والشخصيات الخيالية الشهيرة والشخصيات المفيدة، من بين آخرين.

ومع ذلك، يمكنك أيضًا يتيح ميزة صوتية تسمح لك بالاستماع إلى ردود الشخصيات بصوت يشبه صوت الإنسان، ويمكن أن يعمل هذا كخيار إمكانية الوصول، أو إذا كنت لا ترغب في قراءة ردودك.

ويتيح لك CharacterAI تمكين خيارات الصوت على شخصيات الطرف الثالث التي تتفاعل معها ويتيح لك أيضًا تحميل أصوات مخصصة للشخصيات على حسابك الخاص.

كيفية تمكين الصوت على شخصية طرف ثالث

كما قيل، تتيح لك ميزة الصوت الممكّنة في Character AI سماع صوت الشخصية عندما تستجيب لتعليقك أو استفسارك في المحادثة، ولنفترض أنك تدردش مع شخصية سوبر ماريو التي قد تشبه السباك الشهير الذي يدعم الصوت.

الخطوة 1: لتشغيل ميزة الصوت لمحادثة شخصية لجهة خارجية، افتح دردشة واضغط على أيقونة الصوت التي تبدو مثل خطوط صوت متقاطعة بشرطة مائلة.

سيؤدي هذا إلى تمكين الصوت تلقائيًا، وسيتحول الرمز إلى اللون الأزرق ، وسترى أيضًا إشعارًا منبثقًا يدعم الصوت ويختفي بسرعة.

الخطوة 2: بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على أيقونة النقاط الثلاث الموجودة على يمين أيقونة الصوت. في القائمة المنسدلة ، قم بالتمرير فوق أيقونة الصوت وسيظهر لك خيار تشغيل الصوت .

الخطوة 3: اضغط فوق الرمز، وسيعمل على تمكين الصوت من هناك.