شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة الكاملة لألوان سلسلة iPhone 16.. أيها تفضل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت العديد من الشائعات حول هاتف iPhone 16 القادم من أبل، وأحد الجوانب الأكثر إثارة هو لوحة الألوان المشاع التي يمكن أن تقرر شركة أبل اختيارها، وبناءً على التسريبات والمعلومات الشائعات، من المتوقع أن يقدم iPhone 16 وiPhone 16 Plus مجموعة متنوعة من الألوان التي تناسب مجموعة واسعة من الأذواق.

ومن ناحية أخرى، يُشاع أن iPhone 16 Pro وPro Max سيظلان محافظين إلى حد ما هذا العام، تمامًا مثل أي عام، وفيما يلى الألوان التي قد تراها في سلسلة iPhone 16 بناءً على الشائعات والتسريبات.

ألوان iPhone 16 وiPhone 16 Plus

من المتوقع أن تقدم نماذج iPhone 16 القياسية مزيجًا حيويًا من الألوان الكلاسيكية وبعض الظلال الملونة.



لون 14-midnight

Midnight



من المتوقع أن يعود منتصف الليل ليقدم ظلًا عميقًا شبه أسود مثالي لأولئك الذين يحبون المظهر الأنيق والمهني، إنه خيار كلاسيكي لا يخرج عن الموضة أبدًا، مما يوفر إحساسًا بالرقي والأناقة.



The iPhone 14 Starlight color

Starlight



Starlight هو لون أبيض ناعم ودافئ مع نغمات ذهبية دافئة وخفيفة، يمنح هذا اللون أناقة خالدة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يقدرون الجمال الكلاسيكي والأنيق، إنه رقيق وملفت للنظر، ومثالي لأي مناسبة.



The iPhone 14 RED color

الأحمر



يُشاع أن اللون الأحمر الغامق (PRODUCT) سيكون جزءًا من التشكيلة مرة أخرى. هذا الظل القرمزي النابض بالحياة لا يدلي ببيان فحسب، بل يدعم أيضًا سببًا جيدًا، إنه لون ديناميكي وعاطفي يبرز ويظهر شخصيتك.



The iPhone 15 Plus Green color

أخضر



ومن المتوقع ظهور ظل أخضر فاتح جديد، يذكرنا باللون الأخضر النعناعي الشهير الذي شوهد في الطرز السابقة، بما في ذلك اللون الأخضر لجهاز iPhone 15، هذا اللون المنعش والحيوي مثالي لأولئك الذين يريدون شيئًا مختلفًا بعض الشيء ولكن لا يزال لذيذًا وعصريًا.



The iPhone 15 showcasing the Yellow color

أصفر



يقال أيضًا أنه يوجد لون أصفر مشرق ومبهج، مما يضيف بعض أشعة الشمس إلى التشكيلة، هذا الظل النابض بالحياة مثالي لأولئك الذين يريدون جلب القليل من الفرح والإيجابية إلى يومهم، إنها ملفتة للنظر وممتعة، ومثالية للأشخاص الأكثر ميلاً إلى المغامرة.



14-purple

أرجواني



يشاع أن لون الباستيل الخزامى قد يعود من جديد، يعد هذا اللون العصري والملفت للنظر رائعًا لأولئك الذين يرغبون في إضافة لمسة من النعومة والأناقة إلى هواتفهم، إنه دقيق ولكنه متميز، ويوفر توازنًا مثاليًا.



pink

لون "بينك"



هناك أيضًا نسخة وردية ناعمة في الأفق، هذا الظل اللطيف والأنيق مثالي لأولئك الذين يحبون المظهر الرقيق والجميل، إنه رقيق وساحر ويضيف لمسة من الأناقة دون أن يكون جريئًا بشكل مفرط.

ألوان آيفون 16 برو وبرو ماكس

من المتوقع أن تحافظ طرازات Pro على الأمور أكثر احترافًا وهدوءًا، ولكنها ليست أقل إثارة، وفقًا للشائعات حتى الآن، قد تقرر شركة أبل التخلص من الألوان المستوحاة من التيتانيوم هذا العام، ومن المرجح أن تعود إلى اللون اللامع أو غير اللامع الأكثر تحفظًا وبعض الألوان القياسية للهواتف التي تحمل العلامة التجارية Pro.



14-pro-black

جرافيت/أسود فضائي



من المحتمل أن يكون الجرافيت أو Space Black، وهو ظل أسود داكن تقريبًا، موجودًا في تشكيلة Pro، يعد هذا اللون الاحترافي والخالد مثاليًا لأولئك الذين يريدون مظهرًا أنيقًا وبسيطًا يضفي لمسة من الرقي، جاء iPhone 14 Pro باللون الأسود، بينما كان لدى iPhone 15 Pro خيار مماثل، أطلق عليه اسم Black Titanium.



14-pro-silver

فضي



من المتوقع أن تعود الفضة، لتقدم مظهرًا أنيقًا ونظيفًا، هذا اللون الكلاسيكي مثالي لأولئك الذين يقدرون التصميم البسيط والحديث، إنها متعددة الاستخدامات وأنيقة دائمًا.



iphone-15-pro-white-titanium

أبيض

بالنسبة لأولئك الذين يريدون لمسة من الفخامة ممزوجة بالبساطة، فمن المرجح أن يكون الخيار الأبيض متاحًا أيضًا، يضيف هذا الظل البسيط القليل من البريق والأناقة إلى هاتف iPhone الذي يحمل العلامة التجارية Pro، مما يجعل هاتفك يبدو مميزًا كما هو.

في الصورة أعلاه، لدينا 14 Pro باللون الأبيض التيتانيوم، نعتقد أن الظل الأبيض يمكن أن يكون مشابهًا تمامًا لشكل هذا اللون، في الأساس، يمكن أن يكون الفرق بين الفضي والأبيض مرئيًا فقط في ظروف إضاءة معينة.

وردي

هناك ضجة حول متغير الورد المحتمل، والذي قد يكون شيئًا مختلفًا وربما شيئًا لم نره مؤخرًا على iPhone Pro، عادة ما يرمز الورد إلى درجة من اللون الوردي، ولكن سيتعين علينا أن ننتظر ونرى لأنه من السابق لأوانه التأكد تمامًا من الشكل الذي سيبدو عليه لون الورد هذا.

وتشير شائعات أخرى إلى أن لون "وردة الصحراء" هو لون مميز هذا العام، على الرغم من أن هذا أمر مثير للغاية، إلا أنه ليس لدينا أي عروض أو تسريبات حتى الآن لمساعدتنا في عرض الشكل الذي قد يبدو عليه هذا اللون.