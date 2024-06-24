شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تبتكر روبوتا يحول الصراخ الغاضب للعملاء إلى خطاب هادئ في "الكول سنتر" والان مع تفاصيل الخبر

طورت شركة يابانية مرشحًا للذكاء الاصطناعى يمكنه اكتشاف الصراخ الغاضب وترجمته إلى كلام هادئ من أجل تقليل التوتر الذى يعانى منه مشغلو مراكز الاتصال، حيث أدركت شركات التكنولوجيا الكبرى منذ فترة طويلة الضغط الذى يتعرض له مشغلو مراكز الاتصال لديها كل يوم، حيث يصب العديد من العملاء غضبهم وإحباطاتهم عليهم، حتى أن بعضهم قدم برامج لإدارة التوتر تشمل تقنيات الاسترخاء أو التأمل أو اليوجا أو العلاج الذى يهدف إلى تقليل القلق.



عميل غاضب

ومع ذلك، ربما تكون إحدى الشركات اليابانية قد توصلت إلى حل أكثر كفاءة، وهو استخدام الذكاء الاصطناعى لإخراج الصراخ والكلام العدوانى من المعادلة تماما، بحسب oddity central.

تدعى شركة SofBank أنها أمضت 3 سنوات فى إنشاء مرشح صوتى يكتشف الصراخ ويترجمه تلقائيا إلى كلام هادئ، وقال توشيوكى ناكاتانى من سوفت بنك، أحد مطورى مرشح الذكاء الاصطناعى المبتكر: "قمنا بتطوير نظام قمع المشاعر استجابة للمشكلة الاجتماعية المتمثلة فى مضايقة العملاء لموظفى مركز الاتصال ولحمايتهم"

يتكون مرشح الصوت الخاص بـ SoftBank من مرحلتين، إحداهما يحدد فيها الذكاء الاصطناعى الصوت الغاضب ويستخرج نقاط الكلام الرئيسية، والثانية حيث يستخدم الأدوات الصوتية لتحويله إلى نغمة أكثر طبيعية وحتى مهذبة، ومن المثير للاهتمام أن الفلتر لا يغير أيا من الكلمات التى يتحدث بها الشخص، ولكنه يخفف نغمة الصوت بشكل ملحوظ، سيظل موظف مركز الاتصال يسمع أى إهانات يتم نطقها، فقط بنبرة هادئة، مما يساعد فى تقليل التوتر والقلق.

لتدريب الذكاء الاصطناعى، طلب مهندسو SoftBank من 10 ممثلين تسجيل ما لا يقل عن 100 عبارة شائعة بما فى ذلك الصراخ والاتهامات والتهديدات والمطالبة بالاعتذار، وفى المجمل، تم استخدام أكثر من 10 آلاف قطعة من البيانات الصوتية لتدريب مرشح الذكاء الاصطناعى.

ليس من الواضح متى تخطط SoftBank لتطبيق الذكاء الاصطناعى الجديد لتصفية الصراخ فى مراكز الاتصال الخاصة بها، ولكن سيكون من المثير للاهتمام معرفة مدى نجاحه وكيف يؤثر على الرفاهية العاطفية للمشغلين.