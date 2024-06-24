شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح Meta AI فى الهند بعد أيام قليلة من تقديم Google لـ Gemini والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت ميتا مؤخرًا أن ذكاءها الاصطناعي Meta AI قد تم طرحه وسيكون متاحًا للاستخدام لجميع المستخدمين الهنود.

وسيكون Meta AI متاحًا باللغة الإنجليزية عبر تطبيقات الشركة واتساب وفيسبوك وانستجرام وماسنجر ، ودخلت Meta AI الهند بعد أشهر من الكشف عنها ، وأتاحت الشركة الأم لفيسبوك الخدمة في دول مثل أستراليا وكندا ونيوزيلندا منذ أكثر من شهرين ، وتأتي هذه الخطوة أيضًا بعد طرح Google Gemini في الهند قبل أسبوع.

وعلى غرار مساعدي الذكاء الاصطناعي الآخرين، سيكون Meta AI قادرًا على التعامل مع المهام اليومية مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني وتلخيص النصوص والترجمات وما إلى ذلك ، وبينما تم الإعلان عن أن Meta AI سيكون متاحًا اعتبارًا من اليوم فصاعدًا، يبدو أنه مجرد الطرح التدريجي. حتى الموقع الرئيسي لـ Meta AI يظهر رسالة مفادها "Meta AI غير متوفر بعد في بلدك.

وقد يكون هذا مؤشرًا على أن مساعد الذكاء الاصطناعي قد يتم طرحه للمستخدمين بطريقة تدريجية ، وتم طرح روبوت الدردشة في أكثر من 12 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وأوغندا وزيمبابوي.

كيفية استخدام ميتا الذكاء الاصطناعي؟

كما ذكرنا سابقًا، سيكون Meta AI متاحًا عبر جميع منصات Meta، بما في ذلك Facebook وMessenger وWhatsApp وInstagram. وبعد الإطلاق المناسب، سيتمكن المستخدمون أيضًا من استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي من خلال موقعه على الويب.

والهدف الرئيسي لـ Meta AI هو تسهيل المهام على مستخدميها يمكن للمستخدم التفاعل مباشرة مع برنامج الدردشة الآلي، وهو مساعد للأغراض العامة قادر على الإجابة على الأسئلة وتوفير المعلومات في الوقت الحقيقي المدعوم من Google وBing من Microsoft ، ويمكنهم أيضًا إنشاء نصوص وصور وتلخيص أجزاء طويلة من النص والقيام بمهام الكتابة.

ويمنح Meta AI المستخدم الحرية في استخدام المساعد في محادثاته الشخصية والجماعية الحالية على WhatsApp وInstagram وMessenger للحصول على المشورة أو طرح الأسئلة ، وتساعد أحدث تقنيات توليد الصور في Meta AI المستخدمين على الارتقاء بإبداعهم خطوة إلى الأمام ، ويمكن أيضًا استخدام البرنامج لإنشاء رسوم متحركة.

بالاضافة إلى ذلك، تم دمج Meta AI في شريط البحث في Facebook وInstagram وWhatsApp وMessenger ، بالنسبة لمستخدمي فيسبوك، يمكن الوصول إلى Meta AI أثناء التمرير عبر الموجز الرئيسي للتطبيق.