شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع فى أسعار العملات المشفرة فى البورصات الأجنبية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

فشل سعر البيتكوين فى تسجيل أى تغييرات ملحوظة خلال عطلة نهاية الأسبوع فى وقت كتابة هذا التقرير، كان يتم تداول أغلى عملة من العملات المشفرة بسعر 63200 دولار، فى البورصات الأجنبية مثل CoinMarketCap، بعد أن شهد انخفاضًا بنسبة 0.26%.

وفى البورصات الهندية، ارتفعت قيمة بيتكوين قليلًا عند 68,540 دولارًا، على الرغم من أداء BTC الضعيف لفترة طويلة على الرسم البيانى للسعر، فقد حظيت الأصول مؤخرًا بتقدير من المليارديرات مثل جاك دورسى ومايكل ديل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Dell Technologies.

وانخفضت الأثير بنسبة 1.12% يوم الاثنين، وبهذا وصلت نقطة سعر إيثريوم إلى 3,171 دولارًا أمريكيًا (حوالى 2.65 ألف روبية)، كما هو موضح فى مخطط أسعار العملات المشفرة الخاص بـ Gadgets360، ثانى أكبر أصول التشفير قيمة بعد BTC، يتم تداول ETH حاليًا بسعر 3,423 دولارًا (حوالى 2.86 ألف روبية) فى البورصات الدولية.

وفى الوقت الحالى، تبلغ هيمنة بيتكوين وإيثريوم على السوق بشكل عام 54.1% 18.2% على التوالى، حسبما يظهر كوين ماركت كاب .

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، فإن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) تحقق فى Jump Crypto ويبقى أن نرى ما إذا كانت CFTC ستنظر فى أى اتهامات ضد الشركة.

وأظهرت الأخبار السلبية تأثيرًا فوريًا على سوق العملات المشفرة مثل BTC وETH، وقال شيفام ثاكرال، الرئيس التنفيذى لشركة BuyUcoin لـ Gadgets360: "انخفضت الأسعار".

وسجلت معظم العملات المشفرة خسائر أمس وتشمل هذه العملات Binance Coin وSolana وDogecoin وCardano وShiba Inu وAvalanche .

كما ضرب انخفاض الأسعار Polkadot وChainlink وNear Protocol وPolygon وLitecoin وCosmos وStellar وCronos وغيرها.

وأضاف ثاكرال: "من المتوقع أن تظل السوق متقلبة فى الأسابيع المقبلة بسبب عوامل الاقتصاد الكلى غير المؤكدة".

وانخفض التقييم الإجمالى لسوق العملات المشفرة بنسبة 2.06% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتبلغ القيمة السوقية للقطاع حاليًا 2.3 تريليون دولار (حوالى 1,92,15,131 كرور روبية)، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وتمكن عدد قليل فقط من العملات المشفرة من تحقيق الأرباح، وتشمل هذه Tron وUniswap وLeo وIota وBraintrust.