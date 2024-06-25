شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إيقاف اهتزاز وحدة تحكم PS5 والان مع تفاصيل الخبر

تصنف وحدة التحكم DualSense الخاصة بجهاز PlayStation 5 من بين أكثر وحدات التحكم تقدمًا في مجال الألعاب، حيث تمثل ردود أفعالها اللمسية جانبًا محبوبًا بشكل خاص في مجموعة ميزاتها.

ومع ذلك، إذا لم يكن الاهتزاز هو الخيار الأمثل لك، أو إذا كنت ترغب فقط في تعطيله مؤقتًا لأي سبب على الإطلاق، فاتبع الخطوات التالية

الخطوة 1: حدد ترس الإعدادات من لوحة معلومات PS5.

الخطوة 2: حدد الملحقات .

الخطوة 3: حدد وحدة التحكم (عام) .

الخطوة 4: حدد شدة الاهتزاز .

الخطوة 5: هنا، يمكنك تبديل الإعداد إلى "إيقاف"، أو يمكنك الاختيار من بين درجات شدة مختلفة إذا كنت تفضل تقليل مقدار الاهتزاز الذي توفره وحدة التحكم.