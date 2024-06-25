شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف أبرز الاختلافات بين هاتفى Pixel 6a و ‎ iPhone 6 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن هاتفها Pixel 6a فى 2022، حيث يعد الهاتف الجديد من جوجل واحدًا من أبرز الهواتف الذكية التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف المميزة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 6 Plus كما يلى:

هاتف Pixel 6a:

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080 بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.

‎ iPhone 6 Plus

دقة الشاشة: تبلغ 1080×1920 بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

المعالج: معالج A8 .

الرام: تبلغ 1 جيجابايت.

مساحة الذاكرة:تبلغ 128 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 12.

الكاميرا الخلفية: كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكل منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 2915 mAh.