شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تثبيت تطبيقات الأندرويد على ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

أفضل طريقة لتثبيت تطبيقات أندرويد على نظام التشغيل Windows 11 هي القيام بذلك عبر Amazon Appstore ، وللقيام بذلك ستحتاج إلى إعداد نظام Windows الفرعي لنظام Android (إذا لم يكن مثبتًا بالفعل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك)، وتثبيت تطبيق Amazon Appstore، وتمكين المحاكاة الافتراضية إذا طُلب منك ذلك.

وسنوضح لك في هذا الدليل كيفية القيام بكل ذلك حتى تتمكن من البدء في تثبيت تطبيقات Android على جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 11.

الخطوة 1: افتح متجر Microsoft باستخدام مفاتيح Windows + S والبحث عن "متجر Microsoft".

الخطوة 2: ابحث عن "Amazon Appstore" وحدد التطبيق.

الخطوة 3: حدد الحصول على .

الخطوة 4: في هذه المرحلة، قد تحتاج إلى تمكين المحاكاة الافتراضية إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، ويمكن لنظام التشغيل Windows 11 القيام بذلك تلقائيًا، بالإضافة إلى إعداد نظام Windows الفرعي لنظام Android إذا لم يكن مثبتًا لديك.



الخطوة 5: بمجرد إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالكامل، يجب أن يظهر نظام Windows الفرعي لنظام Android ومن ثم يجب فتح تطبيق Amazon Appstore تلقائيًا بعد ذلك.



الخطوة 6: قم بتسجيل الدخول إلى حساب Amazon الخاص بك (أو أنشئ حسابًا جديدًا)، وابدأ في تنزيل تطبيقات Android على Windows!