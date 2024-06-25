شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة الفضاء الصينية: هبوط مركبة العودة للمسبار القمرى "تشانغ آه - 6" على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الفضاء الوطنية الصينية، هبوط مركبة العودة للمسبار القمري الصيني "تشانغ آه-6" على الأرض ،اليوم الثلاثاء، حاملة العينات الأولى في العالم التي تم جمعها من الجانب البعيد للقمر.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، أن مركبة العودة هبطت في المنطقة المحددة بدقة في راية سيتسيوانج في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، وحققت المهمة نجاحا كاملا.

أطلقت الصين يوم الجمعة 3 مايو، المركبة الفضائية " تشانغ آه-6" في مهمة لجمع عينات من الجانب البعيد المظلم من القمر.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن المركبة الفضائية تم إطلاقها على متن الصاروخ الحامل "لونغ مارش-5" من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية جنوبي الصين، وذلك في أول مسعى من نوعه في تاريخ استكشاف الإنسان للقمر.

على جانب آخر، اختارت وكالة ناسا أربعة متطوعين للذهاب في مهمة إلى المريخ، دون مغادرة الأرض فعليًا، حيث ستتم مهمة المحاكاة إلى الكوكب الأحمر فى موطن تم إنشاؤه فى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا فى هيوستن؛ وسيحاكى كيف سيكون الأمر بالنسبة لرواد الفضاء عندما يعيشون ويعملون على المريخ لمدة 45 يومًا.

ويضم الفريق جيسون لى وستيفاني نافارو وشريف الرميثي وبيومي ويجيسيكارا، وسيتصل الأربعة بمركز أبحاث الاستكشاف البشري (HERA) التابع للوكالة في الفترة من 10 مايو إلى 24 يونيو، كما تم اختيار عضوين بديلين من الطاقم للمهمة: خوسيه باكا وبراندون كينت.