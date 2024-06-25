شكرا لقرائتكم خبر عن المسبار الصيني يعود إلى الأرض حاملا عينات صخور من الجانب البعيد للقمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت صور حية بثها التلفزيون الصيني عودة المسبار " تشانج اي6-" إلى الأرض حاملًا أول عينات صخور من الجزء البعيد للقمر.

وهبط المسبار في سهوب منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وتمثل المهمة إنجازا لبرنامج الصين الفضائي الطموح، حيث إنها أول مرة يتم فيها نقل عينات من التربة والصخور من الجزء البعيد للقمر إلى الأرض.