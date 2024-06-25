شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنشأ روبوتات دردشة تعمل بذكاء اصطناعى يعتمد على المشاهير والمؤثرين والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة جوجل على إنشاء روبوتات دردشة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعتمد على المشاهير والمؤثرين على موقع يوتيوب، سيتم تشغيل روبوتات الدردشة الشهيرة من جوجل بواسطة مجموعة Gemini التابعة للشركة والتي تضم نماذج لغوية كبيرة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، تحاول الشركة عقد شراكات مع الشخصيات المؤثرة وكذلك المشاهير، وتعمل أيضًا على ميزة تتيح للأشخاص إنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بهم ببساطة عن طريق وصف شخصياتهم ومظهرهم.

لكن ليس من الواضح حتى الآن أي المشاهير أو المؤثرين الذين قد تتعاون معهم جوجل.

فيما تعتمد روبوتات الدردشة الخاصة بـ Meta، على سبيل المثال، على شخصيات مثل نجم TikTok Charli D'Amelio، ونجم YouTube Mr. Beast، وSnoop Dogg، وTom Brady، وParis Hilton من بين آخرين.

ووفقا للتقرير، فإن مشروع جوجل يقوده مدير تنفيذي منذ فترة طويلة يدعى ريان جيرميك الذي يعمل على رسومات الشعار المبتكرة من جوجل، وفريق مكون من عشرة أشخاص.

ويبدو أيضًا أن روبوتات جوجل يمكن أن تكون مجرد تجربة، حيث إنه قد تظهر الروبوتات فقط على Google Labs، موقع الشركة على الويب للمنتجات التجريبية، بدلاً من أن تكون متاحة على نطاق أوسع.