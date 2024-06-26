شكرا لقرائتكم خبر عن تواجه غرامات باهظة.. اتهام مايكروسوفت بإساءة استغلال قوتها السوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي شركة البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت بإساءة استغلال قوتها السوقية من خلال إضافة برنامج مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت "تيمز" إلى برامجها الأخرى الموجهة للشركات.

وقالت المفوضية الأوروبية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي في بيان، إنها أطلقت ما يسمى بيان الاعتراضات الذي يرى أن ربط تطبيق تيمز مع حزمتي برمجيات اوفيس 365 ومايكروسوفت 365 يخالف قواعد المنافسة في الاتحاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المفوضية القول إن سلوك مايكروسوفت منذ 2019 على الأقل يحمي سيطرتها على السوق ويعطي تطبيق تيمز ميزة على التطبيقات المنافسة، مضيفة أن هذه الميزة غير العادلة زادت من خلال تقليص إمكانيات التشغيل البيني بين تيمز والتطبيقات المنافسة. الاتحاد الأوروبي وأوضحت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أن "حماية المنافسة بالنسبة لأدوات الاتصال والتعاون عن بعد حيوية، كما أنها تدعم الابتكار في هذه الأسواق".

وفي حال إدانة مايكروسوفت بارتكاب ممارسات احتكارية في هذا الشأن ستواجه غرامات باهظة يمكن أن تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها العالمية، رغم أنه من النادر وصول الغرامة إلى مثل هذه النسبة. شركة مايكروسوفت وقال نائب رئيس شركة مايكروسوفت ورئيسها براد سميث إن الشركة فككت برنامج "تيمز" واتخذت خطوات أولية للتشغيل البيني".

لكن بيان المفوضية قال إن الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي"يجد أن هذه التغييرات غير كافية لمعالجة المخاوف وأنه من الضروري عمل المزيد من التغييرات في سلوك مايكروسوفت لإعادة المنافسة لما كانت عليه".