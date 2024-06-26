شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تم إيقاف مشاركة الموقع؟.. خطوات تكشف كيفية معرفة ذلك على خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوضح لك هذا الدليل السريع والسهل كيفية معرفة ما إذا كان شخص ما قد توقف عن مشاركة موقعه معك على خرائط Google، وهو ما يحدث في كثير من الاحيان حينما يرسل شخص ما موقع الجغرافي عبر خرائط جوجل، ثم يقوم بعد مدة بايقاف مشاركة الموقع، وفيما يلى مجموعة من الخطوات:

تحقق من هذه الطرق الثلاثة البسيطة:

1. تحقق من قائمة مشاركة الموقع

تعرض خرائط Google قائمة بالأفراد الذين يشاركون مواقعهم معك بشكل نشط، وإذا اختفى اسم أو رمز شخص ما فجأة من هذه القائمة، فهذا يعني أنه توقف عن القيام بذلك، قد ترى أيضًا رسالة تعلمك بالتغيير.

إليك كيفية التأكد مما إذا كان هذا هو الحال:

- انتقل إلى خرائط جوجل على هاتفك المحمول.

- اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا.

- رمز الملف الشخصي في خرائط Google

- انقر فوق مشاركة الموقع.

- مشاركة الموقع

وهنا قد ترى أن أيقونة الشخص قد اختفت أو تظهر رسالة تقول: عدم المشاركة معك.



2. تحقق من الإخطارات الخاصة بك

في بعض الأحيان، قد ترسل خرائط Google إشعارات لإعلامك بالتغييرات في إعدادات مشاركة الموقع، يتضمن ذلك عندما يقوم شخص ما بمشاركة موقعه أو يتوقف عن مشاركته.

للتأكيد:

- افتح خرائط جوجل على هاتفك المحمول.

- اضغط على زر التحديثات في أسفل يمين الشاشة.

- تحديثات خرائط جوجل

- انقر فوق الإخطارات لرؤية جميع التنبيهات، هنا، سترى متى بدأ شخص ما مشاركة موقعه وتوقف عن ذلك.

إش- عارات خرائط Google للتحقق مما إذا كان شخص ما قد توقف عن مشاركة موقعه

3. تحقق من علامة الموقع

للتحقق مما إذا كان شخص ما قد توقف عن مشاركة موقعه، انظر إلى العلامة الخاصة به على الخريطة، إذا اختفى أو لم يتم تحديثه، فمن المحتمل أنهم توقفوا عن المشاركة.

ومع ذلك، قد يكون هذا بسبب ضعف الإنترنت، أو مشاكل في الهاتف، أو انخفاض البطارية.