شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن ميزات الأمان لحماية المستخدمين الأصغر سنًا على سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سناب شات، أنها تعمل على توسيع ميزات الأمان الخاصة بها على منصة مراسلة الصور والفيديو الشهيرة في محاولة لحماية المستخدمين الأصغر سنًا على المنصة، حيث سيتمكن المستخدمون من استخدام ميزة الحظر بشكل أكثر فعالية، بينما تم تبسيط مشاركة الموقع، وفي الوقت نفسه، يقول سناب شات إنه سيمنع الغرباء من إرسال طلب صداقة إلى المراهقين إذا لم يكن لديهم أي أصدقاء مشتركين، ستحذر التحذيرات الموجودة داخل التطبيق والمعروضة داخل التطبيق أيضًا المستخدمين الأصغر سنًا من مخاطر الرد على المستخدمين المشبوهين، وفقاً لموقع gadgets360.

سناب شات يعمل على تحسين وظيفة الحظر

وفقًا للتفاصيل التي شاركها سناب شات، تم توسيع وظيفة الحظر في تطبيق المراسلة من أجل حماية المستخدمين من التعرض للمضايقات بشكل متكرر، وإذا قام مستخدم بحظر شخص ما على سناب شات، فسيقوم التطبيق تلقائيًا بحظر طلبات الصداقة الجديدة من الحسابات الأخرى التي تم إنشاؤها على نفس الجهاز.

لن يتمكن مستخدمو سناب شات بعد الآن من إرسال طلبات صداقة إلى المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، ما لم يكن لديهم أصدقاء مشتركون، وبالمثل، لن يتمكن المستخدمون الذين يصلون إلى التطبيق في "المواقع المرتبطة غالبًا بنشاط الاحتيال" من إرسال طلبات إلى المستخدمين، ووفقا للشركة، سيتم تقديم نسخة مترجمة من هذه الميزة قريبا.

كما تم أيضًا تبسيط مشاركة الموقع على سناب شات، مما يسمح للمستخدمين الأصغر سنًا بالتحكم في الأصدقاء الذين يمكنهم رؤية موقعهم، وذلك من خلال ميزة Snap Map، وسيُظهر التطبيق أيضًا للمستخدمين تذكيرات منتظمة لمراجعة قائمة الأشخاص الذين شاركوا مواقعهم معهم، وفقًا للشركة.

تحسين التحذيرات داخل التطبيق على سناب شات

من أجل حماية المراهقين من المستخدمين المشبوهين والمحتالين، وتقول سناب شات أن نظام التحذير داخل التطبيق الخاص بها أصبح الآن أكثر ذكاءً ويمكنه تحذير المستخدمين من الرسائل الواردة من مستخدمين ينتمون إلى منطقة أخرى، وسيتم أيضًا عرض تحذير للأشخاص الذين يتلقون رسائل من المستخدمين الذين تم حظرهم أو الإبلاغ عنهم.

يقول سناب شات إن الميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها سيتم نشرها عبر الخدمة، وتهدف إلى الحفاظ على أمان المستخدمين على النظام الأساسي، وتتيح الخدمة للمراهقين استخدام النظام الأساسي، ويمكن أن تساعد هذه الميزات الجديدة النظام الأساسي في تقليل مخاطر المحتوى غير المناسب أو الاتصال من المستخدمين الأكبر سنًا والمتنمرين عبر الإنترنت والمحتالين.