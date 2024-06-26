شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف Pixel 6a و iPhone XR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن هاتفها Pixel 6a فى 2022، حيث يعد الهاتف الجديد من جوجل واحدًا من أبرز الهواتف الذكية التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف المميزة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone XR كما يلى:

هاتف Pixel 6a:

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080 بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.



هاتف iPhone XR

‎الشاشة: 6.1 بوصة.

‎نوع الشاشة: IPS LCD.

‎دقة الشاشة: 1792 x 828 بيكسل.

‎المعالج: A12 Bionic.

‎ الذاكرة الداخلية: 64GB.

‎ نظام التشغيل:iOS (14.x).

‎ البطارية: 2942 mAh.

‎ الكاميرا الخلفية: 12 ميجابيكسل.

‎ الكاميرا الأمامية: 7 ميجابيكسل.

‎ الأبعاد:150.9 x 75.7 x 8.3 ملم.

‎ الوزن:194 جراما.