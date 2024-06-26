شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. يوتيوب يختبر ميزة "Hype" لتعزيز مشاركة صغار المبدعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة يوتيوب أنها تختبر طريقة جديدة يمكنها توفير المزيد من الدعم المجتمعي لمنشئي المحتوى الصغار، الميزة التي تسمى "Hype" أصبحت متاحة للمشاهدين في مناطق محددة، وسيكون منشئو المحتوى ضمن المعايير مؤهلين لهذا البرنامج الجديد، إنها مجرد واحدة من الميزات التي يتم تطويرها بواسطة منصة بث الفيديو للوصول إلى جمهور أوسع، بالإضافة إلى مؤقت النوم الذي يمكن تقديمه أيضًا، وفقاً لموقع phonearena.

ميزة اليوتيوب "Hype"

نشرت صفحة دعم تفاصيل ميزة "Hype" الجديدة، ووفقًا للمنشور، يمكن للمشاهدين في البرازيل وتركيا وتايوان الآن "الترويج" لمقطع فيديو، بالإضافة إلى الإعجاب به، مما سيعزز تصنيفه بين مقاطع الفيديو الأخرى المنشورة في الأيام السبعة الماضية، كلما زاد الاهتمام بالفيديو، كلما ارتفع تصنيفه، وفقًا للشركة.

في الوقت الحالي، يمكن للمشاهدين الإعجاب بمقاطع الفيديو التي يحبونها ومشاركتها مما يساعد منشئي المحتوى، علاوة على ذلك، يمكنهم أيضًا استخدام خيارات مثل Super Chat وSuper الملصقات للحصول على فائدة مالية بصرف النظر عن عائدات الإعلانات.

يقول يوتيوب إن التصنيفات المستندة إلى "Hype" ستظهر ضمن علامة التبويب "استكشاف"، ويقال إن هذه الخطوة تساعد منشئي المحتوى الصغار على الحصول على دعم مجتمعي أكبر والوصول إلى جمهور أوسع.

وفقًا لمنصة بث الفيديو، فإن منشئي برنامج شركاء يوتيوب الذين لديهم أقل من 500000 مشترك هم وحدهم المؤهلون لبرنامج "Hype"علاوة على ذلك، يجب أن تتوافق جميع مقاطع الفيديو الخاصة بهم مع إرشادات يوتيوب، ولا تزال هذه المبادرة في مرحلة الاختبار فقط ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان سيتم تعميمها على المزيد من منشئي المحتوى في المستقبل.

أعلن موقع يوتيوب في 17 يونيو، أنه سيمكن المستخدمين من نشر التعليقات أسفل مقاطع الفيديو لتوفير سياق سهل الفهم، وتقدم منصة بث الفيديو هذه الميزة كميزة تجريبية باللغة الإنجليزية للمستخدمين في الولايات المتحدة.