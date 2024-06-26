شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى خطوات ..كيفية إيقاف تشغيل أبل ميوزك التلقائى والان مع تفاصيل الخبر

تعد أبل ميوزك إحدى منصات بث الموسيقى المفضلة لدينا، وهي مليئة بالميزات والتخصيصات، ومع ذلك، قد يكون الأمر مزعجًا عندما يستمر تشغيل الموسيقى تلقائيًا بعد الانتهاء من أغنية أو قائمة تشغيل أو ألبوم ، وفى الغالب يرتبط هذا بوظيفة أبل ميوزك و تسمى التشغيل التلقائي، والتي ستتمكن من تعطيلها في iOS وiPadOS .

كيفية تعطيل التشغيل التلقائى فى iOS وiPadOS

يبدأ تطبيق Apple Music لأجهزة iPhone وiPad تلقائيًا تشغيل أغنية أخرى عند انتهاء الألبوم أو المسار أو قائمة التشغيل التي تستمع إليها، ويرجع ذلك إلى ميزة تسمى التشغيل التلقائي، والتي يتم تمثيلها برمز اللانهاية في إعدادات التطبيق.

وإذا كنت لا تريد حدوث هذا ، فمن السهل تعطيلها، وإليك الطريقة:



الخطوة 1: قم بتشغيل تطبيق أبل ميوزك .

الخطوة 2: ابدأ أى أغنية وانتقل الآن وقم بتوسيع المسار الذي يتم تشغيله لعرضه بملء الشاشة.

الخطوة 3: اضغط على أيقونة النقاط والخطوط الثلاثة في أسفل يمين شاشة الأغنية ، وسينقلك هذا إلى شاشة عناصر التحكم الإضافية في التشغيل.



الخطوة 4: اضغط على أيقونة التشغيل التلقائي (رمز اللانهاية) لإيقاف التشغيل التلقائى، عند هذه النقطة، يجب أن تختفي قائمة انتظار التشغيل التلقائي، ويجب أن يكون رمز اللانهاية شفافًا (بدلاً من اللون الأبيض).