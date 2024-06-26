شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يحصل على ميزات أمان جديدة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

يأخذ سناب شات الخصوصية على محمل الجد، حيث أعلنت الشركة عن مجموعة من الميزات الأمنية الجديدة ، ويتضمن ذلك تحديثات للتحذيرات الموسعة داخل التطبيق، وحماية الأصدقاء المحسنة، ومشاركة الموقع المبسطة، وتحسينات الحظر.

ويبدو أن هذه الخطوة جاءت ردًا على تقرير صدر مؤخرًا عن بلومبرج عن المحتالين الذين يستهدفون المراهقين على التطبيق، إلى جانب أخبار عن حالات انتحار متعددة للمراهقين .

وقدمت الشركة مركز العائلة لأول مرة في عام 2022، ولكن منذ ذلك الحين، استمرت في مواجهة الانتقادات لعدم اتخاذ خطوات أكثر شمولاً لحماية المستخدمين الصغار، و يبدو أن سناب شات يأخذ هذا الأمر على محمل الجد ويفعل شيئًا لمعالجة المشكلة.

وبالتعمق في بعض الميزات الجديدة، تم تقديم التحذيرات داخل التطبيق لأول مرة في نوفمبر، حيث توفر تحذيرًا منبثقًا عندما يتلقى المراهق رسالة من شخص ليس له أصدقاء مشتركين معه أو ليس لديه قائمة جهات الاتصال الخاصة به.

ويقوم سناب شات الآن بتوسيع هذه الميزة لإظهار رسالة تحذير أيضًا عندما يتصل بهم شخص تم حظره أو الإبلاغ عنه من قبل مستخدمين آخرين أو يأتي من منطقة خارج شبكة المراهقين.

توسيع حماية الأصدقاء

وعلى نفس المنوال، يقوم Snapchat بتوسيع نطاق حماية الأصدقاء من خلال منع تسليم طلب الصداقة تمامًا عندما يأتي من شخص ليس لدى المراهق أصدقاء مشتركون معه.

وينطبق هذا سواء تم إرسال الطلب من قبل المراهق أو شخص آخر ، مرة أخرى يتوسع هذا في ميزة تم تقديمها مسبقًا حيث تم منع المراهقين من اقتراح الإضافة السريعة أو البحث ما لم يكن لديهم اتصالات متبادلة متعددة ، والهدف الكبير هنا وفقًا لـ سناب شات ، هو الحد من عمليات الاحتيال الجنسي التي تستهدف الأشخاص الضعفاء دون السن القانونية.

مشاركة الموقع المبسطة

يتخذ سناب شات أيضًا إجراءات لتبسيط المشاركة افتراضيًا، ويتم إيقاف مشاركة الموقع على Snap Map، وسيظل الأمر كما هو.

وستضيف الشركة الآن المزيد من التذكيرات المتكررة لإبقاء المستخدمين على اطلاع دائم بالأصدقاء الذين يشاركون مواقعهم وتوفير خيارات التخصيص للحد من الأصدقاء أو السماح لهم برؤية مواقعهم.

من الناحية النظرية، ينبغي أن يسمح هذا بالتنسيق الفعال للاجتماعات مع تحسين السلامة، ولن يتمكن المستخدمون أيضًا من بث موقعهم إلى مجتمع Snapchat بأكمله بعد الآن.

وأخيرا، هناك حجب. كان مستخدمو Snapchat قادرين دائمًا على حظر الأشخاص، ولكن الآن سيتم أيضًا منع الأشخاص الذين تم حظرهم من إرسال طلبات صداقة جديدة من حسابات أخرى تم إنشاؤها على نفس الجهاز. وفي السابق، كان مستخدمو سناب شات قادرين على إنشاء حسابات جديدة للتحايل على ذلك والاستمرار في إرسال رسائل مضايقة أو مسيئة وهذه الثغرة مغلقة الآن.