شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأمهات المهووسات بهواتفهن الذكية يتحدثن مع أطفالهن وقت أقل.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة حديثة، عن أن الأمهات الجدد اللائي يقضين ساعات في استخدام هواتفهن قد يعيقهن تطور لغة أطفالهن، ووجد العلماء أن الأمهات يتحدثن إلى أطفالهن بنسبة تصل إلى 26% أقل عند استخدامهن للهاتف.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نصحت الدراسة الأمهات والآباء بأن يتناغموا مع احتياجات أطفالهم أثناء المراسلة أو الاتصال أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

درس الباحثون، من جامعة تكساس في أوستن، عينة من 16 زوجًا من الأمهات وأطفالهن الرضع، وفي المتوسط، كان عمر الرضع أربعة أشهر وكانوا يضعون مسجلات صوتية صغيرة، بينما تمت مراقبة استخدام أمهاتهم للهواتف من خلال سجلات الهواتف الذكية.

جمع الفريق أكثر من 16000 دقيقة من استخدام الهاتف المتزامن والبيانات الصوتية على مدار أسبوع.

وكشف التحليل أن استخدام الهاتف مرتبط بانخفاض بنسبة 16% في عدد الكلمات التي تقولها الأمهات في الدقيقة لأطفالهن الصغار.

ويبدو أن فترات استخدام الهاتف القصيرة، من دقيقة إلى دقيقتين، ارتبطت بانخفاض أكبر في نطق الكلمات لدى الأمهات بنسبة 26%.

وقالت باحثة الدراسة البروفيسور كايا دي باربارو، "ما نراه هو أن تأثير استخدام الهاتف على كلام الأم يكون أقوى لفترات قصيرة من استخدام الهاتف".

وأضافت، "عندما تلتقط الأمهات هواتفهن لمدة 1-3 دقائق، فإن ذلك يرتبط بانخفاض أكبر في الكلام مقارنةً بالمناسبات التي تستخدم فيها الأمهات هواتفهن لفترات أطول من الوقت".

وأوضحت، "قد يكون هذا لأنه عندما يستخدم الأشخاص هواتفهم لفترات أطول من الوقت، فمن المرجح أن يستخدموا الهاتف لإجراء مكالمة هاتفية أو دردشة فيديو حيث يكون الكلام مرتفعًا أثناء استخدام الهاتف."

كما كان لاستخدام الهاتف تأثيرات أقوى على الكلام خلال ساعات معينة من اليوم مقارنة بساعات أخرى، خاصة خلال الفترة من 9 إلى 10 صباحًا ومن 12 إلى 1 ظهرًا ومن 3 إلى 4 مساءً.

جدير بالذكر أن الأبحاث السابقة تشير إلى أن الدردشة مع الأطفال الرضع حتى في سن مبكرة جدًا أمر مهم لأنه يحسن مهاراتهم اللغوية والتواصلية.