شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحدها تساعدك على النوم.. حيل أيفون لم تكن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

تعمل ثلاث ميزات غير معروفة في أيفون على إسعاد المستخدمين الذين لم يكن لديهم أي فكرة في السابق عن توفرها، ومعظمها عبارة عن ميزات كاميرا الهاتف، مثل التعرف على نوع من النباتات أو الحيوانات بصورة واحدة، أو نسخ ولصق نص، ويتيح التقاط صورة لنص بلغة أجنبية للمستخدمين أيضًا ترجمة هذا النص من خلال مترجم مدمج، كما اكتشف المستخدمون ميزة في مركز التحكم تحول الهاتف إلى آلة ضوضاء بيضاء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إليك كيفية اكتشاف هذه الميزات:

1- التعرف على النباتات والحيوانات باستخدام كاميرا أيفون

يمكن لمالكي أيفون التعرف على النباتات والحيوانات من خلال الانتقال إلى كاميرا الجهاز، حيث أثبت مستخدم TikTok يُدعى تونى نجاح خدعة أيفون هذه في مقطع فيديو نشره على منصة التواصل الاجتماعي.

فتح توني تطبيقه والتقط صورة لبعض التوت.

وبعد فتح الصورة والضغط على "بحث"، قام بالضغط على زر المعلومات وتمكن من اكتشاف نوع النبات الذي ظهر على الشاشة.

2- نسخ النص باستخدام كاميرا أيفون

يمكن لأي شخص يحتاج إلى مساعدة في فهم شيء مكتوب بلغة أجنبية استخدام تطبيق الكاميرا لالتقاط صورة وترجمة أي رسالة في غضون ثوانٍ.

أظهر PTC Repair توجيهات خطوة بخطوة حول كيفية تحقيق ذلك في مقطع فيديو TikTok نشره المستخدم في عام 2023.

والتقط PTC Repair صورة لمستند باللغة الإسبانية وضغط على أيقونة المستند ذات الخطوط الثلاثة في الركن الأيمن السفلي من شاشة أيفون

ثم ضغط المستخدم على ترجمة، وتمت ترجمة الكلمات على الفور إلى اللغة الإنجليزية.

يمكن لمالكي أيفون أيضًا تحديد لغات أخرى للترجمة وفتح الكلمات المترجمة في تطبيق الترجمة.

3- إنشاء آلة الضوضاء البيضاء

يمكن لجميع مستخدمي أيفون تحويل هواتفهم الذكية إلى آلات ضوضاء بيضاء لمساعدتهم على الاسترخاء والنوم.

أظهر أحد مستخدمي TikTok المعروف باسم Tech Social 101 كيفية القيام بهذه الخدعة من خلال الانتقال إلى إعداداته في مقطع فيديو نشره العام الماضي.

يمكن إتباع هذه الخطوات: الانتقال إلى الإعدادات، والضغط على إمكانية الوصول، والضغط على الصوت والمرئي، وتشغيل أصوات الخلفية.

بعد تشغيله، سينطلق صوت، ومن هناك، يمكن لمستخدمي أيفون اختيار أكثر من خمسة أصوات، بما في ذلك المطر والضوضاء المظلمة.