شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رجل يتلقى آيفون بدون كاميرا فى الخلف.. صورة الجهاز الغريب تثير الجدل والان مع تفاصيل الخبر

نظرًا لأن تطبيقات مثل انستجرام وتيك توك أصبحت الآن جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، فإن كثيرا منا يلتقط باستمرار لقطات مصورة ونشارك مقاطع فيديو لأنفسنا عبر الإنترنت، ولكن يبدو أن رجلًا واحدًا لا يتمتع بنفس الامتياز بعدما ادعى أنه حصل على هاتف آيفون بدون كاميرا لسبب مفاجئ للغاية.

وتمت مشاركة صورة لهذا الجهاز الغريب عبر الإنترنت، وأظهر المستخدم المجهول ظهر الهاتف الأسود مع عدم وجود كاميرا في موضعها، وكتب بشكل مجهول إلى موقع Reddit: "تم إصدار جهاز آيفون بدون كاميرا لصديقى الذى يعمل فى محطة نووية.. لأنه "ممنوع الكاميرات"، بحسب ما ذكر موقع mirror.

ومن غير المستغرب أن هذا المنشور سرعان ما أثار تعليقات لا تعد ولا تحصى على المنصة، مع عدم تصديق العديد من المستخدمين للهاتف الغريب المظهر، وكتب أحدهم: "يبدو وكأنه جهاز iPod عملاق"، بينما قال آخرون: "تخيل أن هاتفك لا يتأرجح على الطاولة"، و"نحن بحاجة إلى صنع هذه الأجهزة للمراهقين".



هاتف بدون كاميرا

ومع ذلك، أشار موظفون آخرون فى المحطة النووية إلى أن هذا الجهاز كان غير عادى، حيث سُمح لهم باستخدام أجهزة آيفون عادية فى أماكن عملهم، وقال أحدهم: "كنت أعمل فى محطة للطاقة النووية، وكان لدى هاتف مزود بكاميرا.. وكان لدى الجميع هاتف مزود بكاميرا".

وأضاف آخر، "هذا غريب، أنا أعمل فى محطة نووية ولا توجد قيود على الصور بخلاف المعلومات الأمنية المادية"، وعلى الرغم من غرابة الأمر، يبدو أن هذه ليست المرة الأولى التى تستخدم فيها المؤسسات هواتف بدون كاميرا من أجل الأمن.

ففى عام 2012، أطلقت شركة بلاك بيرى هاتف "Curve 9360" بدون كاميرا للخدمة العسكرية فى سنغافورة، وفقًا لموقع Tech In Asia، حيث تم تصميم الجهاز خصيصا لمنع تسرب المعلومات الحساسة فى الصور أو مقاطع الفيديو، مع السماح باستخدام BBM وتطبيقات الوسائط الاجتماعية الأخرى.

قبل عامين، عثر مستخدم آخر على موقع Redditor على جهاز ايفون آخر بدون كاميرا معروض للبيع فى أحد المتاجر، على الرغم من أنه يبدو أن شركة آبل لا تبيع الأجهزة التى تبدو بهذا الشكل علنا.

وتبين بعد ذلك أن شركة NonCam السنغافورية هى من بين الشركات التى تبيع أجهزة وأدوات تحويل بدون كاميرا، وتقوم بشحن هذه المنتجات إلى جميع أنحاء العالم وتخدم أيضا المنظمات الأمنية.

يوضح المتحدث الرسمى على موقعه: "مثلك تماما، اعتدنا أن نكون مجموعة من الأشخاص الذين يعملون فى أماكن لا يمكننا فيها استخدام أجهزة ايفون الخاصة بنا.. كنا نفتقد كل شيء - من واتس اب إلى فيس بوك وغيرها عدة ملايين من التطبيقات هناك"