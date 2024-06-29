شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتوقف عن العمل بـ35 هاتفا ذكيا.. هل موبايلك ضمن القائمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تحديث مهم، قام تطبيق واتساب بتغيير الحد الأدنى لمتطلبات النظام الخاصة به، ما يؤثر على المستخدمين ذوي الهواتف القديمة، ووفقًا لتقرير صادر عن CanalTech، فإن 35 هاتفًا محمولاً من علامات تجارية مثل Samsung وMotorola وHuawei وSony وLG وApple لن تتلقى بعد الآن تحديثات واتساب أو تصحيحات الأمان.

وتهدف هذه الخطوة لتحسين أداء التطبيق وأمانه، ولكنها تترك بعض المستخدمين بحاجة إلى ترقية أجهزتهم لمواصلة استخدام واتساب.

قائمة الهواتف الذكية التي ستفقد دعم واتساب

وتشمل الأجهزة المتأثرة مجموعة متنوعة من الموديلات الشائعة، حيث سيحتاج مستخدمو سامسونج الذين لديهم هواتف مثل Galaxy Note 3 وGalaxy S3 Mini وGalaxy S4 Mini للبحث عن بدائل، كما يوجد أيضًا فى القائمة Motorola Moto G و Moto X.



وبالنسبة لشركة Apple، حتى الطرازات الأحدث مثل iPhone 6 وiPhone SE لن تدعم التطبيق بعد الآن، ولدى Huawei وLenovo وSony وLG أيضًا العديد من الطرز المتأثرة. وفيما يلي نظرة مفصلة على بعض النماذج الرئيسية:

--سامسونج:

Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2, Galaxy Grand, Galaxy Note 3, Galaxy S3 Mini, Galaxy S4 Active, Galaxy S4 Mini, Galaxy S4 Zoom

- موتورولا:

Moto G, Moto X

- أبل

iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

-هواوي

Ascend P6 S, Ascend G525, Huawei C199, Huawei GX1s, Huawei Y625



--لينوفو:

لينوفو 46600، لينوفو A858T، لينوفو P70، لينوفو S890.

--سوني:

إكسبيريا Z1، إكسبيريا E3

--LG:

أوبتيموس 4X HD، أوبتيموس جي، أوبتيموس جي برو، أوبتيموس L7



وقد وضع واتساب متطلبات جديدة لضمان استفادة المستخدمين من أحدث ميزات الأمان ووظائف التطبيق، وسيدعم التطبيق فقط الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android 5.0 أو الإصدارات الأحدث وأجهزة iPhone التي تعمل بنظام التشغيل iOS 12 أو الإصدارات الأحدث، وهذا يعني أن أي هاتف يعمل على أنظمة أقدم من هذه الأنظمة لن يتلقى تحديثات مهمة بعد الآن، مما يجعله عرضة للمخاطر الأمنية.

ما يجب عليك فعله إذا كان هاتفك مدرجًا في القائمة

إذا كان هاتفك مدرجًا في القائمة، فقد حان الوقت للتفكير في الترقية إلى طراز أحدث، إن استخدام واتساب على جهاز غير مدعوم لا يحد من وصولك إلى الميزات الجديدة فحسب، بل يشكل أيضًا مخاطر أمنية كبيرة، و من خلال الترقية، فإنك تضمن أن تظل رسائلك ومكالماتك وبياناتك آمنة.