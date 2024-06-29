شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد يحصل قريبًا على ميزة "المجموعات" الجديدة.. كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

تختبر جوجل ميزة جديدة لنظام أندرويد ستعرض المحتوى ذي الصلة من التطبيقات المثبتة على جهازك، كما سيكون التطبيق الذي يطلق عليه اسم "المجموعات" متاحًا في البداية لأولئك الموجودين في الولايات المتحدة وسيتم طرحه في المزيد من البلدان في وقت لاحق.

كانت الميزة الجديدة المعروفة سابقًا باسم "المكعبات"، قيد التطوير منذ يناير من العام الماضي وستسمح لمستخدمي Android بمتابعة تطبيقاتهم على الشاشة الرئيسية.

في مؤتمر مطوري Google I/O الذي اختتم مؤخرًا، أعلنت الشركة عن أدوات جديدة للمطورين تساعد المستخدمين على إعادة التفاعل مع التطبيقات التي قاموا بتثبيتها بالفعل ولكنها لم تظهر كيف ستبدو.

لكن عملية تفكيك APK الجديدة لمتجر Google Play (الإصدار 41.6.26) بواسطة Android Authority تشير إلى أن المجموعات ستحتوي على أداة تحتوي على أقسام مثل الإنشاء والمشاهدة والقراءة والاستماع والتسوق والعرض الاجتماعي من التطبيقات التي يحددها المستخدم.

ستعرض المجموعات جميع محتويات التطبيق ذات الصلة في المساحة المخصصة عندما يحدد المستخدمون فئة ما.

في Google I/O، قالت الشركة أيضًا أن لديها أكثر من 35 مطورًا لاختبار الوظيفة الجديدة، ومن بينهم Spotify وPinterest وTikTok وTumblr وShopify.

يمكن أيضًا الوصول إلى المجموعات عن طريق الضغط لفترة طويلة على أيقونة Play Store وكتراكب ملء الشاشة.

في Google I/O، شاركت الشركة بعض الأمثلة حول كيفية عرض أدواتها الجديدة للمحتوى من سلة التسوق الخاصة بك من تطبيقات التجارة الإلكترونية وكيف يمكن لتطبيقات مثل Uber Eats أن تعرض للمستخدمين طعامهم المفضل أو الأكثر طلبًا.

وقال عملاق التكنولوجيا أيضًا إن مطوري التطبيقات سيكونون قادرين على عرض "توصيات وعروض ترويجية مخصصة" حتى يتمكنوا من اكتشاف المحتوى والصفقات التي ربما فاتتهم.

يبدو أن مجموعات أندرويد لا تزال قيد التطوير ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستكون متاحة ومتى ستكون متاحة، لذلك قد يتعين علينا الانتظار بعض الوقت قبل ظهورها.