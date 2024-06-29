شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 51.3 مليون شخص شاهدوا مناظرة ترامب وبايدن على شاشة التليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد حوالي 51.3 مليون شخص مناظرة الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب على شاشة التليفزيون، وذلك وفقًا لأرقام نيلسن ميديا ريسيرش، إحدى شركات الأبحاث، وهو انخفاض كبير عن عام 2020، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون عدد أكبر من المشاهدين قد شاهدوا الحدث عبر الإنترنت – فيما اعتبره الكثيرون الحدث الأكثر خطورة في العالم.

وشاهد ما يقدر بنحو 51.3 مليون المناظرة الرئاسية – التي استضافتها شبكة CNN وبثتها بشكل متزامن عبر أكثر من اثنتي عشرة شبكة – الليلة الماضية، وفقًا لنيلسن، ما يمثل انخفاضًا بنحو 30٪ عن المناظرة الأولى في عام 2020.

وقالت CNN إنها احتلت المرتبة الأولى بين شبكات البث والكابل بحوالي 9.5 مليون مشاهد، بينما اجتذبت قناة Fox News حوالي 9.3 مليون مشاهد، وحصلت ABC News على 9.2 مليون مشاهد، وشهدت قناة MSNBC 4.1 مليون مشاهد، وهو فوز نادر في التقييمات لشبكة CNN.

ومن بين 51.3 مليون شخص تابعوا البث، قالت نيلسن إن حوالي 34.1 مليونًا - أو 64٪ - كانوا فوق سن 55 عامًا، مقارنة بـ 4.1 مليون شخص فقط بين 18 و34 عامًا و10.9 مليون بين 35 و54 عامًا.

وبالمقارنة، جلبت المناظرتان بين ترامب وبايدن فى عام 2020 73.1 مليون مشاهد و63 مليونًا – وهو أدنى مستوى خلال أربع سنوات – على التوالى.

وبلغت نسبة مشاهدة المناظرات التي شارك فيها ترامب ذروتها سابقًا في عام 2016 عندما شاهد 84 مليون مشاهد – وهو أكبر عدد من أي مناظرة رئاسية – على الهواء مباشرة، وفقًا لبيانات نيلسن، على الرغم من انخفاض الأرقام بشكل مطرد من هناك، حيث اجتذبت المناظرة الثانية لترامب ضد كلينتون 66.5 مليون مشاهد والثالثة بمتوسط ​​71.6 مليون.

ومع ذلك، يمكن أن يكون انخفاض تصنيفات التلفزيون جزئيًا بسبب التحول من التلفزيون التقليدي إلى منصات البث المباشر، حيث من المحتمل أن يشاهد العديد من المشاهدين النقاش عبر مجموعات البث المباشر المختلفة.