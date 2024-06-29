شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نموذج مركبة الفضاء الهندية القابلة لإعادة الاستخدام يجتاز اختبار الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

قال مسئولو الوكالة الهندية، إن الهند أكملت مؤخرًا سلسلة من الاختبارات التي تهدف إلى إظهار التكنولوجيا المحلية للهبوط المستقل لمركبة الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام، وهذا الإنجاز يجعل البلاد تقترب خطوة أخرى من هدفها المتمثل في تشغيل مثل هذه المركبة بشكل كامل خلال هذا العقد، حيث يمكن تكييف التكنولوجيا الخاصة بها مع أسطولها من مركبات الإطلاق لاستخدامات متعددة عبر المهام بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة.

ووفقًا لما ذكره موقع "space"، تم تنفيذ العرض الأخير، وهو تجربة الهبوط الثالثة والأخيرة لـ RLV (LEX)، من جانب منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في منشأة اختبار خارجية مملوكة للحكومة في كارناتاكا، وهي ولاية في جنوب الهند.

قالت وكالة الفضاء في منشور حديث على X: "نفذت الطائرة الفضائية، التي تحمل اسم Pushpak، هبوطًا أفقيًا دقيقًا، وأظهرت قدرات مستقلة متقدمة في ظل ظروف صعبة"، مضيفة "مع تحقيق أهداف RLV LEX، تهدف ISRO إلى إرسال النموذج الأولي إلى الفضاء للعودة بشكل مستقل".

تمت قيادة الاختبار النهائي من جانب مركز فيكرام سارابهاي الفضائي (VSSC) ومقره كيرالا، والذي تم توجيهه في عام 2020 لتعزيز تطوير مركبة الإطلاق لتحقيق إمكانية إعادة الاستخدام الكاملة في هذا العقد.

كما أنه من خلال ملاحظات أول اختبارين للهبوط، RLV LEX-01 و LEX-02 العام الماضي، والتي تم إجراؤها في مارس، قالت ISRO إنها عززت الهياكل الميكانيكية لـ Pushpak ومعدات الهبوط حتى تتمكن الطائرة الفضائية من تحمل سرعات هبوط أعلى.

وقالت ISRO إن الاختبار النهائي الذي أجري في 23 يونيو اختبر قدرات المركبة على الهبوط في ظل ظروف أكثر صعوبة مقارنة بالاختبارات السابقة، بما في ذلك الرياح العاتية.

وكجزء من الاختبار، تم نقل الطائرة الفضائية التي يبلغ طولها 21 قدمًا (6.5 متر) بواسطة مروحية من طراز شينوك، يقودها سلاح الجو الهندي، إلى ارتفاع حوالي 2.8 ميل (4.5 كيلومتر) فوق السطح وتم إطلاقها في الجو.

وقالت ISRO إنه لاختبار تقنية هبوط الطائرة، تم إطلاق المركبة عمدًا على بعد 1640 قدمًا (500 متر) بعيدًا عن المركز من المدرج أدناه، ثم أجرت الطائرة تلقائيًا بمناورة نفسها للاقتراب من المدرج، ونفذت هبوطًا دقيقًا في وسط المدرج.