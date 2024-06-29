شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. 3 رواد يموتون اختناقًا عند عودتهم من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

انتهت مهمة فضائية سوفيتية بمأساة في مثل هذا اليوم في الفضاء، تحديدًا في 29 يونيو 1971، عندما تم العثور على ثلاثة رواد فضاء روس ميتين داخل مركبتهم الفضائية بعد عودتهم إلى الأرض، وكانت هذه مأساة كبيرة على متن مركبة سويوز 11.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كان داخل كبسولة الفضاء سويوز 11 رواد الفضاء فلاديسلاف نيكولايفيتش، وفيكتور إيفانوفيتش باتساييف، وجورجي تيموفييفيتش دوبروفولسكي.

كان الطاقم الوحيد الذي صعد على متن أول محطة فضائية في العالم، ساليوت 1، وانطلقوا في 6 يونيو 1971 وأمضوا 23 يومًا في إجراء تجارب علمية على متن المحطة الفضائية قبل العودة إلى الأرض.

يبدو أن عملية إعادة الدخول كانت تسير وفقًا للخطة حتى فتح فريق الإنعاش الكبسولة واكتشفوا هذا الأمر، ويعتقد المحققون أن الطاقم أصيب بالاختناق عندما انفتح صمام التهوية، مما أدى إلى انخفاض ضغط المقصورة.