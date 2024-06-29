شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: لم نحدد موعدًا لعودة مركبة فضاء "ستارلاينر" بالرواد إلى الأرض والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة ناسا، إن مركبة بوينج "ستارلاينر" Starliner ستمدد مهمتها الأولى لرواد الفضاء حتى فصل الصيف بعد إطلاقها في 5 يونيو في رحلة كان من المفترض أن تكون مدتها 10 أيام، حيث واجهت مركبة ستارلاينر تسربات الهيليوم ومشاكل في الدفع أثناء الالتحام في 6 يونيو بمحطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث إنه بعد اختبار أجهزة الدفع في الفضاء، قالت ناسا وبوينج إنهما تريدان قضاء المزيد من الوقت لفهم السبب الجذرى.

وفقًا لما ذكره موقع "space"، ستبدأ حملة اختبارية في 2 يوليو في منشأة اختبار وايت ساندز في نيو مكسيكو لتكرار كيفية استخدام أجهزة الدفع أثناء الرحلة، حسبما قال ستيف ستيتش مدير برنامج الطاقم التجاري لناسا خلال تحديث تم بثه مباشرة.

سيستغرق الاختبار أسبوعين تقريبًا، لكن ذلك يعتمد على ما تم العثور عليه، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحليل بعد ذلك، وعلى هذا النحو، ليس لدى ناسا وبوينج موعد هبوط لمركبة ستارلاينر حتى الآن.

وقال ستيتش: "لن نستهدف تاريخًا محددًا حتى ننتهي من هذا الاختبار، وننظر الأخطاء ثم نفهم المسار لها".

تعد Starliner نوع جديد من المركبات الفضائية من بوينج، على عكس مورد الطاقم التجاري الآخر الذي ينقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية: SpaceX's Crew Dragon، والتى يسعى البعض إلى الإشارة لها بأنها قد تكون طوق النجاة لعودة الرواد، في حال عدم التأكد من سلامة Starliner.