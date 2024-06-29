شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس تليجرام يثير الجدل بمعايير أمان التطبيق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قدمت تليجرام ادعاءات قوية على مر السنين بشأن معايير الأمان الخاصة بها وكيف تكون رسائلك آمنة على النظام الأساسي.ط، لكن التفاصيل الأخيرة التي تسربت من قبل رئيس تليجرام.

بافيل دوروف أثارت الجدل حول المنصة وكيفية تعاملها مع مثل هذا العدد الكبير من الرسائل، وفي مقابلة أجريت معه هذا الشهر، كان دوروف صريحًا حول كيفية إدارة تليجرام مع فريق هيكلي من المهندسين ودوره في الشركة.

نُقل عن دوروف قوله إنه مدير المنتج الوحيد في تليجرام وأيضًا أن لديه 30 مهندسًا فقط يعملون لتشغيل المنصات على هذا النطاق

وتفاعلت الشركة مع هذه الأرقام وعلقت على تقرير TechCrunch، موضحة أن لديها 30 مطورًا آخرين هم جزء من الفريق الأساسي، الجزء المثير للقلق من اعتراف تليجرام هو أننا ما زلنا لا نعرف من يشكل جزءًا من هذا الفريق الأساسي، وما إذا كان لديه ضابط أمني كبير للإشراف على الأداء الرئيسي لمنصة المراسلة.

ويتحدث الخبراء المقتبسون في التقرير عن مخاوف المنصة التي لم تعد مجرد تطبيق مراسلة، حيث يتيح تليجرام مشاركة ملفات كبيرة الحجم، مثل تنزيلات الأفلام التي تحدث من خلال هذه المجموعات، فهو تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي، يضم بيانات لقاعدة مستخدميه التي يبلغ عددها مليار مستخدم.

لذا، فإن وجود 60 مهندسًا فقط دون تحديد أدوارهم علنًا يمثل خطرًا كبيرًا، هذا ليس كل شيء، فمن المعروف أن تليجرام أقل أمانًا بشكل افتراضي لأن التشفير الشامل لن يعمل حتى تقوم بتمكين الميزة، على عكس WhatsApp وSignal حيث تعمل المعايير من اليوم الأول بحسب التقرير.