شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح تحميل غلاف لقوائم تشغيل الفيديو الخاصة بك.. قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يطرح جوجل ميزة جديدة لموقع يوتيوب، تتيح للمستخدمين تحميل صور مصغرة مخصصة لقوائم تشغيل الفيديو الخاصة بهم، تم اكتشاف هذا التحديث من خلال تحليل التعليمات البرمجية في أحدث إصدار تجريبي من يوتيوب لنظام التشغيل Android (الإصدار 19.26.33)، حيث تم العثور على إشارات إلى "صورة مصغرة مخصصة لقائمة تشغيل"، بالإضافة إلى رسائل خطأ جديدة تتعلق بتحميل أغلفة قوائم التشغيل، وفقًا لموقع phonearena.

حاليًا، يتم تعيين الصورة المصغرة لقائمة تشغيل يوتيوب تلقائيًا على الصورة المصغرة لمقطع الفيديو الأول في قائمة التشغيل، بينما يمكن للمستخدمين تغيير هذا إلى فيديو آخر ضمن قائمة التشغيل، ولا يوجد خيار لتحميل صورة مخصصة بالكامل، لقد كان هذا القيد مصدرًا للإحباط لبعض المستخدمين الذين يريدون مزيدًا من التحكم في العرض المرئي لقوائم التشغيل الخاصة بهم.

ستكون القدرة على تحميل صور مصغرة مخصصة لقوائم التشغيل بمثابة إضافة مرحب بها للعديد من مستخدمي يوتيوب، سيمنحهم المزيد من الحرية الإبداعية ويسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم بشكل أفضل من خلال قوائم التشغيل الخاصة بهم، على سبيل المثال، يمكن للمستخدم إنشاء صورة مصغرة مخصصة تعكس موضوع قائمة التشغيل الخاصة به أو تعرض اللحظة الأكثر جاذبية من أحد مقاطع الفيديو.

سيكون هذا التحديث مفيدًا أيضًا لمنشئي المحتوى الذين يستخدمون قوائم التشغيل لتنظيم مقاطع الفيديو الخاصة بهم. من شأن الصور المصغرة المخصصة أن تسهل على المشاهدين التعرف على محتوى منشئ المحتوى والتنقل خلاله، مما قد يؤدي إلى زيادة التفاعل ونسبة المشاهدة.

ليس من الواضح متى سيتم طرح هذه الميزة رسميًا لجميع المستخدمين، ولكنه تطور لأولئك الذين يريدون المزيد من التحكم في تجربتهم على يوتيوب.