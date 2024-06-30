شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار نظارة ذكية تتكامل مع ChatGPT وجيميني وكلاود والان مع تفاصيل الخبر

كشفت Solos، المعروفة بتصنيع النظارات الذكية، مؤخرًا عن AirGo Vision، وهو زوج جديد من النظارات الذكية المدعومة بأحدث نموذج لغة كبير (LLM) من OpenAI – GPT-4o.

على غرار المنتجات الأخرى للشركة، تأتي AirGo Vision أيضًا بإطارات قابلة للتبديل حتى تتمكن من فصل الكاميرا بسهولة في حالة عدم احتياجك إليها، حتى إذا قمت بفصل الكاميرا، ستظل النظارات الذكية توفر وظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعتمد على إدخال الصوت.

وأكدت Solos أن AirGo Vision متوافق أيضًا مع نماذج الذكاء الاصطناعي الشائعة مثل Gemini وClaude، والتي يمكن استخدامها أيضًا للحصول على معلومات حول ما ينظر إليه المستخدم، على سبيل المثال يمكنك أن تطلب من النظارة الذكية توجيهات إلى مكان ما، وتلخيص التسوق، والسؤال عن الوصفات والمزيد.

تمامًا مثل النظارات الذكية Meta Ray-Ban، يمكنك أيضًا استخدام الصوت لالتقاط الصور، ولكن لأسباب غير معروفة، لا تتيح لك AirGo Vision تسجيل مقاطع الفيديو.

يحتوي على ضوء إشعار LED مدمج مباشرة في الإطار والذي يعمل كمؤشر للرسائل ويتضاعف أيضًا كفلاش لالتقاط الصور.

أحد الجوانب التي يختلف فيها المنتج عن النظارات الذكية الأخرى هو أن الكاميرا جزء من الذراع بدلاً من وضعها في الإطار نفسه.

سيتم إطلاق Solos AirGo Vision في وقت لاحق من هذا العام، ولكن لا توجد معلومات بعد عن التكلفة، ومع ذلك ستكون إطارات LED فقط متاحة للشراء على موقع الشركة الإلكتروني بثلاثة أنماط مختلفة الشهر المقبل.