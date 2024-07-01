شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لن يتبرع لمؤسس بيل جيتس.. هذا ما سيحدث لثروة وارن بافت بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيّر وارن بافيت الطريقة التي سيتم بها إنفاق ثروته الكبيرة بعد وفاته، حيث قال بافيت (93 عاما)، رئيس شركة بيركشاير هاثاواي، لصحيفة وول ستريت جورنال أنه أعاد صياغة وصيته مرة أخرى، وأنه لا يخطط لمواصلة التبرعات لـ مؤسسة بيل وميليندا جيتس بعد وفاته، وأضاف أنه سيضع ثروته في صندوق خيري جديد يشرف عليه أبناؤه الثلاثة.

وقال بافيت للصحيفة: "ليس لدى مؤسسة جيتس أموال بعد وفاتي"، وقال بافيت للصحيفة إنه غير وصيته عدة مرات، وقام بوضع أحدث خطة بسبب ثقته في قيم أبنائه وكيف سيوزعون ثروته، كل من أبناء بافيت لديه منظمات خيرية خاصة به.

وقال بافيت للصحيفة: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا تجاه قيم أطفالي الثلاثة، ولدي ثقة بنسبة 100% في الطريقة التي سينفذون بها الأمور".

في السابق، قال بافيت إن وصيته تنص على أن أكثر من 99% من ممتلكاته تم تخصيصها للاستخدام الخيري لمؤسسة بيل وميليندا جيتس والجمعيات الخيرية الأربع المرتبطة بعائلته: مؤسسة سوزان طومسون بافيت، مؤسسة شيروود، وهوارد جي بافيت. مؤسسة ومؤسسة نوفو.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، يبدو أن بافيت يخطط لمواصلة التبرعات لـ مؤسسة جيتس خلال حياته، وقالت شركة بيركشاير هاثاواي يوم الجمعة إن بافيت يقوم بتحويل ما يقرب من 9000 سهم من الفئة أ إلى أكثر من 13 مليون سهم من الفئة ب، وسيذهب حوالي 9.3 مليون سهم إلى صندوق مؤسسة بيل وميليندا جيتس، بينما سيتم تقسيم الباقي على الجمعيات الخيرية الأربع لعائلة بافيت.

وقال مارك سوزمان، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في بيان لشبكة CNN: “لقد كان وارن بافيت سخياً للغاية مع مؤسسة جيتس من خلال أكثر من 18 عاماً من المساهمات والنصائح”، "نحن ممتنون للغاية لهديته الأخيرة ومساهماته التي يبلغ مجموعها حوالي 43 مليار دولار لعملنا،" (أعلنت ميليندا في شهر مايو أنها ستترك المنظمة، وكان آخر يوم لها هو 7 يونيو، لكن المؤسسة لم تغير اسمها بعد).

وتبرع بافيت العام الماضي بنحو 870 مليون دولار للجمعيات الخيرية الأربع التي تديرها عائلته، ونحو 750 مليون دولار لها في عام 2022، وقالت الشركة إنه بعد التبرعات المعلن عنها حديثًا، يمتلك بافيت 207.963 سهمًا من أسهم بيركشاير هاثاواي من الفئة أ و2586 سهمًا من الفئة ب. وتبلغ قيمة الأسهم حوالي 128 مليار دولار.