شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تؤكد جاهزية أول موقع لعمليات الإطلاق الفضائي للأغراض التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الصينية أن أول موقع مخصص لعمليات الإطلاق الفضائي للأغراض التجارية في الصين أصبح جاهزا لتنفيذ مهمات إطلاق الصاروخ.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين أن المنشأة تقع في مقاطعة هاينان وتلبي جميع المتطلبات لبدء عمليات الإطلاق، وذلك بعد اجتيازها تقييمات شاملة، حيث تم إجراء تدريبات محاكاة لإطلاق الصواريخ.

وأضافت أن أعمال بناء موقع هاينان لعمليات الإطلاق الفضائي للأغراض التجارية بدأت في يوليو 2022، ليكون الأول من نوعه في الصين ، المخصص لعمليات الإطلاق التجارية واكتملت بنجاح أعمال بناء البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأنظمة تزويد الوقود والغاز والمحطات الفرعية ومنصات الإطلاق.

من جانبه، قال رئيس شركة هاينان الدولية للإطلاق الفضائي للأغراض التجارية يانج تيان ليانج إن أول عملية إطلاق للصواريخ في الموقع من المقرر أن تكون في النصف الثاني من هذا العام، ما يمثل بداية تشغيله التجارية .. مضيفا أن الموقع يخطط لزيادة منصات الإطلاق الإضافية، بهدف توفير خدمات إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية المحلية والدولية، وبالتالي تسريع تطوير تكنولوجيا الفضاء التجارية الصينية.