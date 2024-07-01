شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التفاصيل الكاملة لأزمة أبل مع الاتحاد الأوروبي بسبب الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أبل مؤخرًا أن بعض الميزات في تحديث iOS 18 القادم، ومجموعة Apple Intelligence AI التي تم الترويج لها كثيرًا، لن تكون متاحة في أوروبا، تشعر الشركة بالقلق من أن اللوائح الجديدة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي (EU) قد تجبرها على المساس بخصوصية المستخدم وأمانه.

الاتحاد الأوروبي يريد المزيد من المنافسة

وأبدت مارجريت فيستاجر، رئيسة المفوضية الأوروبية، نظرة قاتمة لقرار شركة أبل وقالت إن شركة آبل تتجنب بشكل استراتيجي المنافسة في أوروبا من خلال حجب هذه الميزات.

تهدف DMA، وهي لائحة تم سنها مؤخرًا، إلى تحقيق تكافؤ الفرص لمطوري التطبيقات وصانعي الأجهزة. في الوقت الحالي، تمارس شركة Apple سيطرة كبيرة على نظامها البيئي، وتسعى DMA إلى تخفيف هذه القبضة.

تدعي شركة آبل أن متطلبات التشغيل التفاعلي الخاصة بـ DMA قد تجبرها على تنفيذ ميزات تعرض أمان بيانات المستخدم للخطر. على سبيل المثال، قد يطلب DMA من Apple السماح للمستخدمين بنسخ هواتف Android الخاصة بهم على أجهزة Mac، وهي وظيفة غير مدعومة حاليًا، وتقول شركة أبل إن فتح مثل هذه السبل يمكن أن يؤدي إلى ثغرات أمنية.



ويعتقد الخبراء أن موقف أبل قد يكون خطوة محسوبة لتصوير DMA على أنها مناهضة للمستهلك، في حين أن DMA يقيد سيطرة شركة Apple، فقد أفاد أيضًا المستخدمين الأوروبيين من خلال السماح بالوصول إلى خدمات بث الألعاب ومحاكيات الألعاب القديمة التي لم تكن متوفرة من قبل.

ربما تأمل شركة Apple في التأثير على الرأي العام ضد DMA من خلال تسليط الضوء على الجوانب السلبية المحتملة.



في الوقت الحالي، لا يزال بإمكان المطورين خارج الاتحاد الأوروبي اختبار ميزات مثل النسخ المتطابق لـ آيفون ومشاركة الشاشة أثناء الإصدار التجريبي من iOS 18.

وتسير شركة Apple Intelligence أيضًا على الطريق الصحيح لإصدار تجريبي عام خارج أوروبا الشهر المقبل، ومع ذلك سيتعين على المستخدمين الأوروبيين الانتظار حتى تجد آبل طريقة لمعالجة مخاوفها الأمنية في إطار DMA، قد يعني هذا تأخيرات كبيرة أو حتى استبعادات دائمة لهذه الميزات في السوق الأوروبية.

ويظل الوضع مائعا، ومن المرجح أن تستمر المفاوضات بين شركة أبل والاتحاد الأوروبي، ما إذا كانت آبل قادرة على إيجاد طريقة لتلبية كل من أمان المستخدم ومتطلبات المنافسة الخاصة بـ DMA ستحدد ما إذا كان المستخدمون الأوروبيون سيتمكنون من تجربة المجموعة الكاملة من ميزات iOS 18.