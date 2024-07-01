شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلومبرج: آبل تعلن عن صفقتها مع جوجل لاستخدام Gemini هذا الخريف والان مع تفاصيل الخبر

ستعلن أبل عن صفقة أخرى قريبا لإضافة Google Gemini هذا الخريف ليكون التالى بعد ChatGPT، وذلك وفقًا لـ Mark Gurman من Bloomberg في نشرته الإخبارية Power On اليوم.

وكانت Gemini جزءًا من شائعات روبوت الدردشة الخاص بنظام التشغيل iOS 18 منذ فترة طويلة مثل OpenAI ، حتى أن رئيس برامج Apple Craig Federighi ألمح إلى صفقة مع جوجل بعد وقت قصير من انتهاء الكلمة الرئيسية .

وكانت Anthropic متورطة في هذه الشائعات أيضًا ، ويقترح Gurman أيضًا أن Apple قد تعلن عن صفقة مع تلك الشركة في وقت ما، إن لم يكن هذا الخريف ، ومع ذلك، تم رفض Meta بسرعة لأن روبوت الدردشة Llama الخاص بها ليس جيدًا بما فيه الكفاية.

وبعيدا عن دمج روبوتات الدردشة، هناك ميزة Apple Intelligence ، والتي من المفترض أن تظهر في شكل تجريبي في الخريف المقبل، وبحسب ما ورد تريد Apple جعل الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق أرباح مباشرة، وليس فقط كمجموعة من الميزات التي تهدف إلى نقل منتجات الأجهزة.

وكجزء من ذلك، يقترح جورمان أن الشركة "قد تطرح في النهاية" ميزات Apple Intelligence التي يمكن الاشتراك فيها فقط.

ولكن يبدو أن هذا لن يحدث لفترة من الوقت، وعلى الرغم من أن Apple Intelligence متاح فقط لجهاز iPhone 15 Pro وPro Max في الوقت الحالي، فمن يدري ما إذا كان الإصدار الذي يأتي أولاً سيكون كافيًا لإجراء ترقية كبيرة لجهاز iPhone دورة .

ونحن لا نعرف حتى ما إذا كانت الميزات ستكون جيدة أم لا ، وفي غضون ذلك، يشير إلى أن شركة آبل ستظل تحصل على بعض أموال الذكاء الاصطناعي على الأقل عندما تحصل على تخفيضات في عمليات الشراء داخل التطبيق من الاشتراكات في اشتراكات الدردشة الآلية لشركائها في مجال الذكاء الاصطناعي.