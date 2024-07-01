شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوما على ميتا عبر خدمته الخالية من الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن يوجه الاتحاد الأوروبي اتهامات إلى شركة ميتا، الشركة الأم لشركة فيسبوك، بانتهاك القواعد الرقمية التاريخية للكتلة، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن أشخاص على دراية مباشرة بالأمر.

وفي النتائج الأولية التي ستصدر هذا الأسبوع، سيقول المنظمون إنهم قلقون بشأن نموذج "الدفع أو الموافقة" الخاص بشركة ميتا، وفقًا للتقرير.

أطلقت ميتا خدمة الاشتراك بدون إعلانات لفيسبوك وإنستجرام في أوروبا في نوفمبر الماضي، قائلة إن المستخدمين الذين يوافقون على أن يتم تتبعهم يحصلون على خدمة مجانية تمولها عائدات الإعلانات أو يدفعون مقابل عدم مشاركة بياناتهم.

وفقًا لتقرير فايننشال تايمز، من المتوقع أن يقول المنظمون إن الاختيار الذي قدمته ميتا يخاطر بمنح المستخدمين بديلاً زائفًا، حيث يجبرهم الحاجز المالي على الموافقة على تتبع بياناتهم الشخصية لأغراض إعلانية.

ويأتي التقرير بعد أن اتهم منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي شركة Apple بانتهاك قواعد التكنولوجيا الخاصة بالكتلة، وهو قرار قد يؤدي إلى غرامة كبيرة على صانع آيفون، الذي يواجه أيضًا تحقيقًا آخر في الرسوم الجديدة المفروضة على مطوري التطبيقات.

التهمة الموجهة ضد شركة آبل هي الأولى من قبل المفوضية بموجب قانون الأسواق الرقمية التاريخي (DMA) الذي يسعى إلى كبح جماح قوة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان تكافؤ الفرص للمنافسين الأصغر.

يمكن أن تؤدي انتهاكات DMA إلى غرامة تصل إلى 10% من إجمالي مبيعات الشركة السنوية العالمية.