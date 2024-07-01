شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يقضي صيفه على يخت Launchpad.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن مؤسس أمازون أثار ضجة العام الماضي مع ظهور يخته الضخم Koru لأول مرة، فإن زوكربيرج هو الاسم الذي تردد على شفاه عالم اليخوت هذا الموسم، حيث بدأت الشائعات في الظهور في شهر مارس بأن الرئيس التنفيذي لشركة Meta قد اشترى Launchpad - وهو يخت هولندي بطول 118 مترًا تم بناؤه في الأصل لصالح الأوليغارشية الروسية.



مارك زوكربيرج

وبحلول شهر مايو، بدا أن الصفقة قد تم تأكيدها تقريبًا عندما شق اليخت وزوكربيرج طريقهما إلى بنما للاحتفال بعيد ميلاده الأربعين باحتفال تضمن بعض الدورات على قاربه، والآن وقد حل الصيف، أطلق زوكربيرج لأول مرة منصة Launchpad - واليخت الفاخر الداعم لها Wingman - على أكبر مسرح في عالم اليخوت: البحر الأبيض المتوسط.

وقام زوكربيرج هذا الشهر باصطحاب عائلته في رحلة على متن Launchpad قبالة ساحل مايوركا، واحتفلت العائلة، التي ارتدت قمصانًا متطابقة، بعيد الأب وعيد ميلاد والد زوكربيرج السبعين، حسبما كتب في تعليق نُشر على انستجرام، ورصدت وسائل الإعلام المحلية زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان وبناتهما الثلاث في الجزيرة الإسبانية وعلى متن اليخت المجهز بزلاقات مائية وألعاب أخرى.



مارك زوكربيرج

ومن هناك، أبحر اليخت إلى البحر الليغوري، وهو بصق البحر الأبيض المتوسط ​​بين الريفييرا الإيطالية وكورسيكا، ومن المرجح أن يستمر اليخت في عبور البحر الأبيض المتوسط ​​هذا الصيف، إذا استمر زوكربيرج في نشر صور رحلاته، فقد نحصل على مزيد من التفاصيل حول كيفية تخصيص السفينة حسب رغبته.

وفي الوقت الحالي، لا يُعرف سوى القليل بخلاف حقيقة أن شركة Feadship هي من قامت ببنائها، وهو حوض بناء السفن الذي يقف وراء سفينة Musashi للاري إليسون، وتظهر الصور من SuperYacht Times أن Launchpad يتميز بحوض سباحة كبير ومهبط للطائرات.

سعر الشراء النهائي ليس معلنًا، لكن يختًا جديدًا بهذا الحجم من المرجح أن يكلف تسعة أرقام مقدمًا وملايين الدولارات سنويًا للصيانة، وربما، كما فعل بيزوس العام الماضي، سيستضيف زوكربيرج بعضًا من أشهر الأسماء في مجال الترفيه أو الأعمال.

(أقام بيزوس وخطيبته، لورين سانشيز، حفل خطوبة العام الماضي على متن سفينة كورو، حيث كان بيل جيتس وليوناردو دي كابريو ضيوفًا، وفي يوم الجمعة، شوهد بيزوس وسانشيز يركبان الأمواج في بحر إيجه إلى جانب كيم كارداشيان بالقرب من القارب الذي يبلغ ارتفاعه 127 مترًا. يخت، وبدلاً من ذلك، قد يفضل زوكربيرج الخصوصية التي لها أهمية قصوى بالنسبة للكثيرين في عالم اليخوت الفاخرة.

وسواء ظهر زوكربيرج كرجل عائلة مفعم بالحيوية أو شغوف هذا الصيف، فإن Launchpad تتناسب جيدًا مع واحدة من أكثر العلامات التجارية نجاحًا للرؤساء التنفيذيين في السنوات الأخيرة، والتي تحول فيها زوكربيرج من كونه يُنظر إليه على أنه مهووس بالتكنولوجيا آليًا وغير موثوق به إلى نوع من- مترابط وممتع ومناسب للتكنولوجيا .