شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز مميزات بطارية سلسلة iPhone 16.. تصل بغلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفصلنا شهرين على الأقل عن تشكيلة iPhone 16، ولكن كانت هناك العديد من الشائعات التي تشير إلى ما يمكن توقعه من التشكيلة القادمة، ويقال إن طرازات iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max ستوفر سعة بطارية أفضل مقارنة بنظيراتها في عام 2023، تعمل الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو على زيادة كثافة طاقة البطارية في سلسلة iPhone 16 لتوفير عمر أطول للبطارية، كما يقول محلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo، من المتوقع أن تستخدم شركة أبل علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ تلتف حول البطارية، وهذا من شأنه أيضًا أن يساعد الشركة على الامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن البطاريات القابلة للاستبدال في الهواتف الذكية، وفقاً لموقع gadgets360.

يمكن أن تكون بطارية iPhone الجديدة أكثر كثافة بنسبة تصل إلى 10%، ادعى محلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo أن اعتماد حافظات من الفولاذ المقاوم للصدأ لبطاريات iPhone سيساعد شركة أبل على تلبية لوائح الاتحاد الأوروبي مع زيادة كثافة خلايا البطارية، وأضاف أن استخدام غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ لبطارية iPhone سيسمح بزيادة كثافة الخلايا بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 % مع تلبية متطلبات السلامة، وتحقيق هدفين في وقت واحد.

واقترح كو في وقت سابق أن الغلاف المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ سيجعل عمليات استبدال البطارية أسهل في طرز iPhone التالية، وهذا من شأنه أن يساعد شركة أبل على الامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تكون شركة Sunway هي المورد الرئيسي لأغلفة البطاريات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لسلسلة iPhone 16 الجديدة.

لقد سمعنا تكهنات حول ميزات iPhone 16 وهي تمتد من شاشات أكبر وزر إجراء جديد وميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تكون طرازات iPhone 16 Pro مزودة بشريحة A18 Pro.

يمكن تشغيل iPhone 16 وiPhone 16 Plus العاديين على شريحة A18 Bionic بناءً على عملية TSMC مقاس 3 نانومتر، وفي الوقت نفسه، يُقال أن iPhone 16 Pro سيحتوي على شاشة مقاس 6.3 بوصة، بدلاً من 6.1 بوصة في سابقه، من المتوقع أن يتميز iPhone 16 Pro Max بشاشة مقاس 6.9 بوصة، ارتفاعًا من 6.7 بوصة على iPhone 15 Pro Max.