شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تبدأ العمل على أنظمة iOS 19 وmacOS 16 وwatchOS 12 وvisionOS 3.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة أبل بالفعل العمل على تحديثات برامج iOS 19 وmacOS 16 وwatchOS 12 وvisionOS 3 للعام المقبل، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج.

وقال جورمان في رسالته الإخبارية الأخيرة"Power On"، إن شركة أبل بدأت رسميًا في تطوير أنظمة التشغيل الرئيسية الخاصة بها لعام 2025 بالأسماء الرمزية "Luck" لنظام التشغيل iOS 19، و"Cheer" لنظام التشغيل macOS 16، و"Nepali" لنظام التشغيل watchOS 12، و"الاكتشاف" لـ visionOS 3.

في حين لم يتم طرح iOS 18 وmacOS 15 Sequoia وwatchOS 11 وvisionOS 2 للجمهور بعد، فإن بدء العمل على تحديثات البرامج الرئيسية التالية لأجهزة أبل الرئيسية يتماشى مع جدولها العادي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن منتجات الأجهزة المقرر إطلاقها في العام المقبل تتطلب برامج لأغراض الاختبار، ولكن من المبكر جدًا معرفة نوع الميزات التي ستوفرها أنظمة التشغيل الجديدة.

قال جورمان أيضًا إن سماعة الرأس Vision Pro يجب أن تحصل على Apple Intelligence في أقرب وقت من العام المقبل، لذلك قد يكون هذا منطقيًا لـ visionOS 3 وفي الوقت نفسه، يجب أن تصل الإصدارات التجريبية العامة من iOS 18 وmacOS 15 Sequoia وwatchOS 11 و visionOS 2 بعد ذلك، قبل شهر من الإصدار الرسمي في الخريف.