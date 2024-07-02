شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يقدم المزيد من خيارات التحكم للمستخدمين المميزين والان مع تفاصيل الخبر

كشف موقع يوتيوب عن ميزات جديدة لمستخدميه المميزين بما في ذلك زر الانتقال السريع وصورة داخل صورة لـ يوتيوب شورتس والوصول المبكر إلى الميزات التجريبية، تتيح ميزة Jump Ahead للمستخدمين المتميزين تخطي الجزء المفضل لديهم من الفيديو.

سيرى المستخدمون زر "الانتقال للأمام" الذي ينقلهم مباشرة إلى اللحظات الرئيسية في الفيديو، حيث استخدمت هذه الميزة الذكاء الاصطناعي وبيانات المشاهدة وهي متاحة حاليًا لجميع مشتركي Premium في الولايات المتحدة على نظام أندرويد، كما سيتم إطلاقه لمستخدمي iOS في الأسابيع المقبلة.

يمكن لمستخدمي أندرويد القيام بمهام متعددة على تطبيقات أخرى أثناء مشاهدة فيديوهات يوتيوب القصيرة المفضلة لديهم باستخدام ميزة الصورة داخل الصورة، كمل ستسمح هذه الميزة للمستخدمين بإرسال رسائل نصية إلى الأصدقاء وتصفح خلاصات الوسائط الاجتماعية بدون خلاصة شورتس الحالية.

علاوة على ذلك، يمكن لمشتركي YouTube Premium الآن الاستمتاع بإمكانية الوصول المبكر إلى أحدث الميزات التجريبية على يوتيوب مثل التنزيلات الذكية لـ YouTube Shorts، والتي تقوم تلقائيًا بتنزيل شورتس للعرض في وضع عدم الاتصال وأداة المحادثة AI، التي تعزز تجربة المشاهدة من خلال الإجابة على الأسئلة واقتراح المحتوى ذي الصلة دون مقاطعة التشغيل.

يمكن الوصول إلى هذه الميزة من خلال النقر على "اسأل" أسفل مقاطع الفيديو المحددة، حيث يختبر يوتيوب أيضًا صفحة مشاهدة مُعاد تصميمها على الويب تهدف إلى تسهيل العثور على المحتوى ذي الصلة والتفاعل مع التعليقات.