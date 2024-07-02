شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يتوقع فوز دونالد ترامب فى الانتخابات الامريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة Midjourney، وهي شركة توليد صور شهيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي، على إنشاء صور لدونالد ترامب وجو بايدن على الرغم من قولها إنها ستمنع المستخدمين من القيام بذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وفقاً لموقع Engadget، عندما طلبت من الخدمة إنشاء صورة "لرئيس الولايات المتحدة"، قامت Midjourney بإنشاء أربع صور بأنماط مختلفة للرئيس السابق دونالد ترامب، وعندما طُلب من الأداة إنشاء صورة "للرئيس القادم للولايات المتحدة"، أنتجت الأداة أربع صور لترامب أيضًا.

عندما طلب من Midjourney إنشاء صورة "للرئيس الحالي للولايات المتحدة"، أنتجت الخدمة ثلاث صور لترامب وصورة واحدة للرئيس السابق باراك أوباما، المرة الوحيدة التي رفضت فيها Midjourney إنشاء صورة لترامب أو بايدن كانت عندما طُلب منها القيام بذلك صراحة، وقالت الخدمة في تلك الحالة: “صوت مجتمع Midjourney لمنع استخدام "دونالد ترامب" و"جو بايدن" خلال موسم الانتخابات، وتمكن المستخدمون الآخرون على X من جعل Midjourney ينشئ صور ترامب أيضًا.

تُظهر الاختبارات أن حواجز الحماية التي يستخدمها تطبيق Midjourney لمنع المستخدمين من إنشاء صور لترامب وبايدن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة ليست كافية - في الواقع، من السهل جدًا على الأشخاص الالتفاف حولها، ولم تقم روبوتات الدردشة الأخرى، مثل ChatGPT من OpenAI، وCopilot من مايكروسوفت، وGemini من جوجل، وMeta AI، بإنشاء صور لترامب أو بايدن على الرغم من المطالبات المتعددة.

في وقت سابق من هذا العام، وقع تحالف من 20 شركة تقنية بما في ذلك OpenAI وجوجل وميتا وأمازون وAdob وX اتفاقية للمساعدة في منع التزييف بالانتخابات التي ستجرى في عام 2024 حول العالم من خلال منع خدماتهم من إنشاء صور ووسائط أخرى من شأنها التأثير على الناخبين، وكان Midjourney غائبا عن تلك القائمة.