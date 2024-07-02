شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعمل على ميزة تسمح للمستخدمين بإنشاء الصور باستخدام Meta AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على ميزة جديدة لجعل Meta AI أكثر متعة، حيث يخطط برنامج المراسلة الأكثر شيوعًا لجلب تحديث سيسمح للمستخدمين بإنشاء الصور الرمزية الخاصة بهم باستخدام Meta AI هذه الميزة قيد التطوير، لذا فهي ليست جاهزة لمختبري النسخة التجريبية حتي الان، وفقاً لموقع indiatoday.

وتشير التقارير السابقة إلى أن واتساب يعمل على ميزة اختيار نموذج Meta AI Llama من خلال هذا القسم، وسيتمكن المستخدمون من الاختيار بين نماذج Llama المختلفة لتفاعلات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم في المستقبل، واختيار نموذج Llama 3-70B الافتراضي لمطالبات أسرع وأبسط أو اختيار نموذج Llama 3-405B المتقدم للتعامل مع الاستعلامات الأكثر تعقيدًا.

وذكر التقرير أيضًا أن التطبيق يستكشف المزيد للعمل مع Meta AI، و تهدف الترقية الجديدة القادمة إلى إنشاء صور للمستخدمين مدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث ستسمح الميزة القادمة للمستخدمين بالتقاط مجموعة واحدة من الصور، والتي سيتم إنشاؤها بمساعدة Meta AI ويجب على المستخدمين التقاط صور الإعداد التي سيتم تحليلها لإنشاء هذه الصور، مما يضمن أن الصور التي تم إنشاؤها تمثل مظهرها بدقة، ويُشار إلى أن المستخدمين سيحتفظون بالتحكم الكامل في هذه الميزة، حيث يمكنهم حذف صور الإعداد الخاصة بهم في أي وقت من خلال إعدادات Meta AI.