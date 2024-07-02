شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تجرى التغيير الأكبر على كاميرا iPhone 16 منذ عام 2013 والان مع تفاصيل الخبر

تعمل أبل على تغيير كبير على كاميرا iPhone 16، مما يمثل أول عملية إعادة تصميم من نوعها منذ عام 2013، وانتشرت التسريبات الخاصة بصور للهاتف الذكي القادم، تظهر نظام كاميرا أكثر أناقة قادر على التقاط "فيديو مكاني" ثلاثي الأبعاد لإعادة تشغيله على سماعة الرأس Vision Pro VR من أبل.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيكون التغيير بعيدًا كل البعد عن تصميم iPhone الحالي الذي يتميز بتصميم كاميرا قطري عالي الجودة.

في حين أن شركة آبل لم تكشف بعد عن أي تفاصيل حول هاتفها الذكي القادم، إلا أن التسريبات الجديدة تكشف عن إعداد واضح لكاميرتين، واحدة مخصصة لمجالات الرؤية الواسعة جدا.

ومع ذلك، تُظهر العروض التوضيحية المزعومة لطرازي iPhone 16 Pro أن هذه الأجهزة لا تزال من المحتمل أن تأتي مع ترتيب كاميرا ثلاثي للحصول على جودة ثلاثية الأبعاد أعلى.

حتى الآن، كان iPhone 15 Pro هو الوحيد الذي يتمتع بالقدرة على تسجيل هذا النوع من "الفيديو المكاني" ثلاثي الأبعاد الغريب والغامر تمامًا للعرض على سماعة الرأس Vision Pro.

أبلغ المطلعون على الصناعة أن شركة آبل ستقوم بإجراء العديد من التعديلات المهمة على نظام الكاميرا لجهاز iPhone 16 القادم.

تم الإبلاغ عن زر جديد تمامًا، ظهر على جانب النماذج الأولية لحافظات iPhone الجديدة، وهو زر "التقاط" جديد لاستدعاء الكاميرا بشكل أسرع من شاشة قفل الجهاز.

وستكون هذه الكاميرات المكدسة رأسيًا على iPhone 16 و16 Plus أول مفتاح رئيسي في المحاذاة الجديدة حيث ستسمح للهاتف بالتقاط لقطات من الكاميرات الرئيسية والكاميرات فائقة الاتساع في نفس الوقت.

ستأتي جميع الإصدارات، من iPhone 16 إلى iPhone 16 Pro Max، بزاوية عريضة للغاية بدقة 48 ميجابكسل والتي يُقال إنها أفضل لتسجيل الفيديو المكاني.

لكن iPhone 16 Pro وPro Max سيحتويان على عدسة مقربة 5x ومستشعرات كاميرا محسنة تزيد من هذه السعة، مما قد يساعد الجهاز على التقاط مقاطع فيديو مكانية أكثر تفصيلاً وربما حتى مقاطع فيديو مكانية من مسافة بعيدة.