شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ميزة Smart Crossfade من أبل للانتقال بين الأغانى بشكل سلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة آبل ميزة رائعة يُقال إنها ستتجه إلى Apple Music مع تحديث iOS 18، وتُسمى هذه الميزة Smart Crossfade ومن المفترض أن تجعل الانتقال بين الأغاني سلسًا دون سماع فجوات الصمت بين الألحان، أثناء تلاشي الأغنية التي يتم تشغيلها حاليًا، تبدأ الأغنية التالية في التلاشي، يتم استخدام هذا عند تشغيل أغنيتين متتاليتين دون أي إعلانات أو طقطق DJ بين الأغاني، وفقاً لموقع phonearena.

تؤكد أبل أيضًا من أن الميزة لا تغير طريقة صوت الألبوم عند تمكينها، وباستخدام ميزة Smart Crossfade، سيتم دمج الأغاني مع بعضها البعض.

يتم تشغيل Smart Crossfade بمجرد تمكين Crossfire في إعدادات تطبيق Apple Music، باستخدام Crossfade، يمكن للمستخدمين ضبط طول crossfade من ثانية واحدة إلى 12 ثانية.

إذا كنت مشتركًا في Apple Music وتقوم بتشغيل الإصدار التجريبي من iOS 18، فيمكنك تجربة Smart Crossfade، انتقل إلى الإعدادات > الموسيقى وقم بالتبديل إلى Crossfade، ابحث في الإعدادات حتى تجد طول Crossfade الذي تفضله (مرة أخرى، يمكنك الاختيار بين ثانية واحدة و12 ثانية)، لا يزال بإمكانك القيام بذلك لتنشيط Crossfade في iOS 17 على الرغم من أنك لن تحصل على ميزات Smart Crossfade الجديدة حتى يتم تثبيت iOS 18.