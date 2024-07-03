شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية أمريكية توقف قانونا يطلب التحقق من اعمر للمراهقين بمواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

أوقف قاضٍ فيدرالي قانونًا في ولاية ميسيسيبي من الدخول حيز التنفيذ والذي كان من شأنه أن يتطلب التحقق من العمر للجميع وموافقة الوالدين بالنسبة للمراهقين من أجل إنشاء حسابات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدر الأمر القضائي الأولي في نفس اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة العليا حكمًا في قضيتين تطعنان في قوانين وسائل التواصل الاجتماعي في فلوريدا وتكساس والتي سعت إلى تنظيم تعديل محتوى شركات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعادت المحكمة العليا القضايا إلى المحاكم الأدنى لكنها أوضحت أن تعديل المحتوى وتنظيمه من قبل المنصات هو حرية تعبير محمية.

وقد رفعت مجموعة NetChoice، وهي المجموعة الصناعية التي تمثل Meta وGoogle وكانت أيضًا الطرف الرئيسي في قضايا المحكمة العليا، التحدي إلى مشروع قانون مجلس النواب في ولاية ميسيسيبي رقم 1126، وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ يوم الاثنين وكان مصممًا لحماية الأطفال من المحتوى الجنسي الصريح.

ويتطلب القانون من الخدمات عبر الإنترنت التي تحتوي على موجزات محتوى أو غرف دردشة بما في ذلك على الأرجح منصات مثل Facebook أو YouTube التحقق من أعمار المستخدمين من خلال "جهود معقولة تجاريًا" والحصول على موافقة الوالدين حتى يتمكن القاصرون من إنشاء حسابات، وستفتح المنصات التي لا تمتثل لهذا القانون نفسها أمام إجراءات قانونية من جانب الآباء.

وزعمت منظمة NetChoice أن القانون من شأنه أن يتدخل في حقوق كل من البالغين والقاصرين في الوصول إلى حرية التعبير المحمية عبر الإنترنت. وزعم المدعي العام في ولاية ميسيسيبي أن القانون ينظم فقط "السلوك غير التعبيري"، لكن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية خليل سليمان أوزردين أشار في الأمر إلى أنه غير مقتنع بأن هذا هو الحال.

وقد قبلت المحكمة تأكيد المدعي العام بأن "حماية السلامة الجسدية والنفسية للقاصرين عبر الإنترنت تشكل مصلحة ملحة"، لكنها اتفقت مع منظمة NetChoice على أن التشريع لم يكن "مُصممًا بشكل ضيق" لخدمة هذه الأهداف.

وقالت المحكمة إن المدعي العام فشل في إثبات أن البدائل التي اقترحتها منظمة NetChoice للقانون لحماية سلامة الأطفال مثل إعطاء الآباء مزيدًا من المعلومات حول كيفية الإشراف على أطفالهم عبر الإنترنت لن تكون كافية، وكتب القاضي أن مطالبة الأطفال والبالغين بالتحقق من أعمارهم للوصول إلى حرية التعبير المحمية "يثقل كاهل حقوق البالغين المنصوص عليها في التعديل الأول، وهذا وحده يجعله شاملاً للغاية".



وقالت المدعية العامة لولاية ميسيسيبي لين فيتش في بيان: "نحن نقدر المراجعة السريعة والمدروسة التي أجرتها المحكمة لهذه المسألة، لكننا نختلف باحترام مع الرأي القائل بأن الدستور يعرقل جهود الولاية لحماية الأطفال عبر الإنترنت ، وسنواصل النضال من أجل هذا القانون السليم لأن الصحة العقلية لأطفالنا وأمنهم الجسدي وبراءتهم لا ينبغي أن تكون في مرتبة أدنى من أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى.