شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالصورة ..جيمس ويب يلتقط صورة ملونة لنجم فى عملية التكوين والان مع تفاصيل الخبر

تظهر صورة جديدة مذهلة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي نجمًا صغيرًا يسمى النجم الأولي والتدفقات الضخمة من الغبار والغاز التي يتم إلقاؤها أثناء استهلاكه للمواد من السحابة المحيطة به.

وتمت ملاحظة هذا الجسم الآن باستخدام اثنين من أدوات ويب: نسخة سابقة تم التقاطها في الأشعة تحت الحمراء القريبة بكاميرا ويب NIRCam ، وبيانات جديدة في الأشعة تحت الحمراء المتوسطة تم التقاطها بأداة ويب MIRI

ويتيح النظر في الجزء تحت الأحمر من الطيف الكهرومغناطيسي للباحثين الرؤية من خلال سحب الغبار التي قد تكون معتمة في نطاق الضوء المرئي، مما يُظهر الهياكل الداخلية للسحب مثل هذه المسماة L1527.

وتُظهر هذه الصورة هياكل داخلية تسمى الخيوط التي تتكون من مركبات تسمى الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات (PAHs) والتي تُستخدم لتتبع تكوين النجوم، وفي المركز الأحمر المتوهج للصورة يوجد الغاز الساخن والغبار حول النجم الأولي، والذي يتغذى منه لينمو أكبر.

وتبدو صورة NIRCam مختلفة تمامًا لأن هذا الطول الموجي يُظهر في الغالب الضوء المنعكس عن الغبار، بينما تُظهر صورة MIRI الجديدة هذه جيوبًا سميكة من الغبار ، وتُظهر صورة MIRI منطقة بيضاء يصعب رؤيتها في صورة NIRCam، وهي عبارة عن مزيج من الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والغاز المؤين ومواد أخرى.

ويوضح علماء ويب: "إن الجمع بين التحليلات من كل من الأشعة تحت الحمراء القريبة والمتوسطة يكشف عن السلوك العام لهذا النظام، بما في ذلك كيفية تأثير النجم الأولي المركزي على المنطقة المحيطة به".

وتتشكل النجوم الأخرى في برج الثور، منطقة تشكل النجوم حيث يقع L1527، تمامًا مثل هذا مما قد يؤدي إلى تعطيل السحب الجزيئية الأخرى ومنع النجوم الجديدة من التكون أو تحفيز تطورها".

لكن هذا المنظر الجميل لن يظل موجودًا إلى الأبد، فمع مرور الوقت، سيستمر النجم الأولي في استهلاك المزيد من المواد ودفع بقايا السحابة الجزيئية التي يتواجد فيها بعيدًا، ثم سيصبح نجمًا حقيقيًا وسيصبح مرئيًا في الطول الموجي للضوء المرئي أيضًا.