شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب لن يكون ذكاء آبل على أجهزة آيفون مجانى للأبد والان مع تفاصيل الخبر

عرضت شركة آبل قوتها وخططها فى مجال الذكاء الاصطناعى فى مؤتمر WWDC 2024 في وقت سابق من هذا العام والتى ستكون متاحة بشكل ما مع إطلاق سلسلة آيفون 16، ذكرت الشركة أن المستخدم سيحتاج إلى الحصول على طراز Rs 1 lakh + iPhone 15 Pro أو أعلى لاستخدام ميزات تقنية Apple Intelligence الخاصة بها، وقد اعتبر معظمهم أن الميزات ستكون متاحة مجانًا.

يقول تقرير إعلامى جديد إن شركة آبل سيكون لديها إصدار Plus من الذكاء الاصطناعي الذي سيوفر ميزات متميزة تأتي بتكلفة. لقد أظهرت لنا شركة Apple أن ترقيات الأجهزة تتزايد بمرور العام، لذا فإن تركيزها على البرامج والذكاء الاصطناعي سيُظهر في الغالب مسار نموها المستقبلي. يشير تقرير بلومبرج إلى أن نموذج Apple Intelligence Plus سيصبح بارزًا في السنوات القليلة المقبلة، وستعمل مجموعة شرائح A-series على تشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي للحفاظ على هذه الميزات.

ترى شركة آبل أن ترقية آيفون بمثابة بوابة واضحة لجذب المزيد من الأشخاص إلى عربة الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك تعلم الشركة أن الناس لن يشتروا أجهزة آيفون كل عام، لذا فإن أفضل طريقة للحفاظ على امتلاء الخزائن هي الحصول على نموذج شهري متميز مثل Apple TV+ وApple Music وغيرها، حيث فعلت جوجل شيئًا مشابهًا من خلال خطة AI Google One التي يكون بها تكلفة.

يمكن لشركة آبل أن تفرض رسومًا مماثلة بسهولة إذا تمكنت من إقناع الناس بأن عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أكثر تميزًا وأكثر أمانًا من المنافسة، كذلك ستغري الطبيعة المتكررة لهذه الخدمات شركة آبل بمواصلة الابتكار وإضافة طبقات جديدة من الميزات التي تبقي المنافسين على أهبة الاستعداد.

لا عجب أن جوجل قررت تأجيل إطلاق سلسلة Pixel 9 إلى أغسطس من هذا العام، أي قبل شهر من إطلاق آبل رسميًا لنماذج آيفون 16 الجديدة وميزات الذكاء الاصطناعي، كما لدى آبل أيضًا أجهزة ماك المجهزة في وقت لاحق من هذا العام والتي ستتنافس مع مايكروسوفت وكوالكوم في قطاع أجهزة الكمبيوتر الشخصية.