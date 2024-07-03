شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعليق سياسة خصوصية Meta's AI فى هذا البلد.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قررت الهيئة الوطنية لحماية البيانات في البرازيل (ANPD) تعليق صلاحية سياسة الخصوصية الجديدة لشركة Meta لاستخدام البيانات الشخصية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية في البلاد بأثر فوري.

تم نشر الإجراء الوقائي الذي اتخذته ANPD في الجريدة الرسمية للبرازيل يوم الثلاثاء الماضي ويعلق معالجة البيانات الشخصية عبر جميع منتجات ميتا، بما في ذلك تلك الخاصة بالأشخاص الذين ليسوا مستخدمين لمنصات عملاق التكنولوجيا.

وحددت الهيئة، وهي ذراع وزارة العدل البرازيلية، غرامة يومية قدرها (8836.58 دولارًا) في حالة عدم الامتثال.

أشارت ANPD في قرارها إلى "الخطر الوشيك المتمثل في حدوث أضرار جسيمة وغير قابلة للإصلاح أو يصعب إصلاحها للحقوق الأساسية لأصحابها المتضررين".

ستحتاج شركة ميتا إلى تعديل سياسة الخصوصية الخاصة بها لاستبعاد القسم المتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للتدريب على الذكاء الاصطناعي، وفقًا للسلطة البرازيلية وسيُطلب منها أيضًا تقديم بيان رسمي يفيد بتعليق معالجة البيانات الشخصية لهذا الغرض.

وقالت ميتا في بيان إنها تشعر "بخيبة الأمل" من قرار ANPD، مضيفة أن هذه الخطوة تمثل "نكسة للابتكار" وستؤخر وصول فوائد الذكاء الاصطناعي إلى شعب البرازيل.

وقال ميتا: "نحن أكثر شفافية من العديد من اللاعبين في هذه الصناعة الذين استخدموا المحتوى العام لتدريب نماذجهم ومنتجاتهم". "يتوافق نهجنا مع قوانين ولوائح الخصوصية في البرازيل".