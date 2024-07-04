شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير تسلا الربع سنوى يكشف انخفاضا فى حجم الإنتاج وعدد تسليم العملاء.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت شركة تسلا أحدث تقرير ربع سنوي للإنتاج والتسليم، والذي أظهر انخفاضًا عن العام الماضي في كل من الإنتاج والتسليمات.

أعلنت شركة تسلا عن إنتاج 410,831 مركبة خلال فترة الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو، بانخفاض 14% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، كما أعلنت تسلا عن تسليم 443,956 مركبة للعملاء خلال الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض 4.76% عن 466,140 مركبة سلمتها في الربع الثاني من عام 2023.

ويستمر هذا الاتجاه الذي بدأ في وقت سابق من هذا العام حيث أعلنت شركة تسلا عن أول انخفاض في مبيعاتها على أساس سنوي منذ عام 2020 ، وتستمر الشركة في النضال مع الطلب حيث أصبح لدى العملاء خيارات أكثر من أي وقت مضى عند التسوق لشراء سيارة كهربائية، وقد نجحت في عكس الانخفاض المتتالي في عمليات التسليم في الربع الماضي، بزيادة قدرها 14.8 % مقارنة بالربع الأول.

كما واجهت شركة تسلا بعض الصراعات الحقيقية التي أثرت على إنتاجها، مثل زيادة إنتاج طراز Model 3 الذي تم تجديده مؤخرًا في مصنعها في فريمونت بولاية كاليفورنيا، والإغلاقات المتعلقة بقضايا سلسلة التوريد فى مصنعها الضخم في برلين.

لكن مشاكل الإنتاج لا يمكن أن تفسر تمامًا انخفاض عمليات تسليم العملاء ، فقد تقلصت حصة تسلا في السوق مع استمرار شركات صناعة السيارات التقليدية في إطلاق نماذج جديدة، وهي تحوم الآن حول 50% من السوق، انخفاضًا من 80% في عام 2020 ، وبينما تبلغ شركات صناعة السيارات الأخرى عن نمو مزدوج فى رقم مبيعات السيارات الكهربائية، تستمر مبيعات تسلا في الانخفاض.

وهناك قائمة طويلة من الأسباب وراء ذلك: تصرفات ماسك على الإنترنت ، والفجوات في تشكيلة سيارات الشركة، والمنافسة المتزايدة ، وتأتي الغالبية العظمى من مبيعات تيسلا أكثر من 90% من طرازين فقط: موديل 3 وموديل واي ، وشاحنة سايبرترك وهى أمل الشركة الكبير في الفولاذ المقاوم للصدأ، لكنها مثيرة للانقسام للغاية ويتم استدعاؤها باستمرار .

ولا تكشف شركة تسلا عن أرقامها على المستوى الإقليمي، لذا فمن المستحيل تحديد نقاط الضعف الرئيسية للشركة ، وتشير أجهزة تتبع التسجيل إلى أن أوروبا تشكل مشكلة متنامية، ولكن الصين وهى السوق الأكثر أهمية لشركة تسلا، قد تتحسن بفضل انخفاض أسعار الفائدة والحوافز الجديدة.

كما يبدو أن الصيف سيكون مزدحمًا بالنسبة لشركة تسلا، ومع استمرارها في غربلة حطام جولات التسريح المتعددة هذا العام، من المتوقع أن تعلن الشركة عن أرباح الربع الثاني في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبعد ذلك، في الثامن من أغسطس سيكون هناك الكشف الكبير عن روبوتاكسي ، حيث سيقدم ماسك أقوى عرض له لمستقبل تسلا كشركة للذكاء الاصطناعي والروبوتات ، وربما يكون هذا هو المستقبل، ولكن الحاضر لا يزال هو السيارات.