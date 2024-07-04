شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الصورة الرمزية بالذكاء الاصطناعى فى واتساب والان مع تفاصيل الخبر

أصبح بإمكان مستخدمي واتساب في العديد من البلدان الوصول إلى برنامج Meta AI chatbot الذي يتيح لهم إنشاء الصور وطلب الوصفات وغيرها، وقريبًا سيكون لدى المراسلة القدرة على استخدام أداة الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور خاصة بك تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ويقوم واتساب باختبار الميزة في مرحلة التطوير على أندرويد هذا الشهر، وفقا لمنشور على Wabetainfo.

الصورة الرمزية Meta AI من صورتك: كيف يمكن أن تعمل

تم اكتشاف الميزة التي يتم اختبارها باستخدام الإصدار التجريبي من Android 2.24.14.13 والذي سيتم طرحه قريبًا لمختبري الإصدار التجريبي.

وتظهر رسالة منشئ الذكاء الاصطناعي مع هذه النافذة المنبثقة التي تمنحك تفاصيل حول كيفية قيام Meta AI بإنشاء الصورة الرمزية للذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

"تتيح هذه الميزة التقاط صور لنفسك مرة واحدة، ثم تطلب من Meta AI إنشاء صور لك بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولإنشاء صورة ذكاء اصطناعي لنفسك، اكتب "تخيلني.." في دردشة Meta AI الخاصة بك، يمكنك أيضًا استخدام هذه الميزة في محادثات أخرى عن طريق كتابة metaAI تخيلني…"، تخبرك الرسالة الموجودة على التطبيق.

سيطلب منك تطبيق واتساب أولاً النقر على صورة شخصية لك والتي سيتم استخدامها للقراءة والتحليل قبل إنشاء الصورة الرمزية للذكاء الاصطناعي بالمستوى المناسب من الدقة والتفاصيل.

سيتم تحفيز معظم الأشخاص بحقيقة أن صورهم ستكون قابلة للقراءة بواسطة Meta AI لهذه الميزة لتطوير الصورة بنجاح، لكن واتساب يشعر بالاطمئنان بشأن جانب الأمان الخاص به.

وذكر المرشد أن المستخدمين سيحتفظون بالتحكم الكامل في هذه الميزة، حيث يمكنهم حذف صور الإعداد الخاصة بهم في أي وقت من خلال إعدادات Meta AI.

لكن شركة ميتا معروفة بإثارة مخاوفها المتعلقة بالخصوصية، كما أن ميزة الذكاء الاصطناعي هذه معرضة أيضًا للتطفل المحتمل.

هل يجب أن يصبح ذلك مصدر قلق؟ توضح الملاحظة أن Meta AI لا يمكنها قراءة الرسائل الأخرى، حيث تتم معالجة الأمر بشكل منفصل، وستتم مشاركة الرسالة المصورة الناتجة تلقائيًا في المحادثة بواسطة التطبيق، مما يضمن الحفاظ على خصوصية المستخدم دائمًا.

والأهم من ذلك، أن واتساب لن يبقي الميزة ممكّنة افتراضيًا ولن تعمل إلا بعد موافقة المستخدم.